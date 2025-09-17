قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
قرار هام بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي
أخبار العالم

المغرب تستضيف منتدى المائدة المستديرة الثاني للقيادة الاستراتيجية

المائدة المستديرة الثاني للقيادة الاستراتيجية في ظل التحول الرقمي
المائدة المستديرة الثاني للقيادة الاستراتيجية في ظل التحول الرقمي
القسم الخارجي

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية منتدى "المائدة المستديرة الثاني للقيادة الاستراتيجية في ظل التحول الرقمي: أدوات وتقنيات لتعزيز نجاح المشروعات الحكومية"، وذلك في مدينة طنجة بالمملكة المغربية خلال الفترة من 22 إلى 24 من الشهر الجاري.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية لتعزيز كفاءة وفاعلية المشروعات الحكومية، حيث يعد هذا التحول توجهاً استراتيجياً يعتمد على إعادة هندسة العمليات الحكومية واستخدام أدوات وتقنيات مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

في هذا الإطار، يتناول المنتدى مجموعة من المواضيع الحيوية المتعلقة بالتحول الرقمي وأثره المباشر على نجاح المشروعات الحكومية.

ويتناول المنتدى مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهم القيادات الحكومية وصناع القرار، ومنها:

  • أدوات التحول الرقمي: كيف تساهم التقنيات الحديثة في تعزيز نجاح المشروعات الحكومية؟
  • تعزيز الشفافية: من خلال تقنيات الأتمتة والبلوك تشين وأنظمة إدارة البيانات المفتوحة.
  • تحسين تجربة المواطن: التركيز على تحسين الخدمات الحكومية من خلال المنصات الإلكترونية والخدمات الرقمية.
  • إدارة المشروعات الرقمية: استراتيجيات وأدوات فعّالة لتنفيذ المشروعات الحكومية باستخدام التقنيات الحديثة.
  • الأمن الرقمي والاستدامة: كيفية ضمان استدامة المشروعات الحكومية من خلال الأمن السيبراني وحلول التقنيات الرقمية المستدامة.

أهداف المنتدى

يسعى المنتدى إلى توفير منصة تفاعلية للقيادات الحكومية والمشاركين في هذا المجال للاطلاع على أحدث الأدوات والتقنيات التي يمكن استخدامها لتحسين الشفافية وكفاءة المشروعات الحكومية. كما يهدف إلى استعراض أفضل الممارسات في تطبيق التحول الرقمي وكيفية تعزيزه لضمان نجاح المشروعات الحكومية في مختلف القطاعات.

المشاركون في المنتدى

يشارك في المنتدى نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، بالإضافة إلى المسؤولين عن إدارات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية. كما يضم المنتدى قيادات من القطاع الخاص الذين يقدمون حلولاً تقنية مبتكرة للمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى مستشارين متخصصين في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني من مختلف الدول العربية.

الجامعة العربية المغرب التحول الرقمي

