دولة صديقة تعلن رفضها الاعتراف بدولة فلسطين.. تعرف عليها

أفادت وسائل إعلام يابانية بأن طوكيو لن تعترف بدولة فلسطين في الوقت الحالي وأن رئيس الوزراء شيجيرو إشيبا سيتخلف عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الصدد الشهر الجاري.

ويأتي هذا الموقف الياباني مخالفا للتحركات التي تقوم بها فرنسا وبريطانيا وكندا إضافة إلى أستراليا، التي أبدت دعمها للاعتراف بفلسطين.

ويضع هذا الموقف اليابان في صف الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، والتي رفضت فكرة الاعتراف بفلسطين.

في المقابل، أدانت فرنسا الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، ودعت الحكومة إلى "وضع حد لهذه الحملة التدميرية التي لم يعد لها أي منطق عسكري".

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا سلطت فيه الضوء على "الوضع الصحي والإنساني الخطير للغاية، والذي يتسم بالجوع وانعدام الوصول إلى الاحتياجات الأساسية والرعاية العاجلة".

ودعت فرنسا إسرائيل إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا، واستئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الاسرى.

في غضون ذلك، دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيجينز لاستبعاد إسرائيل والدول التي تزودها بالأسلحة من الأمم المتحدة، على خلفية تقرير أممي أدان إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال هيجينز، في حديث للصحفيين عقب صدور التقرير: "أعتقد أن هذه وثيقة بالغة الأهمية، خصوصا أن رئيس هذه المجموعة كان نفسه رئيس مجموعة العمل حول رواندا، والتقرير يشير بشكل واضح إلى أن أربعة من الأفعال الرئيسية الواردة في اتفاقية عام 1948 الخاصة بالإبادة الجماعية قد تحققت".

وانتقد الرئيس الأيرلندي مواقف الاتحاد الأوروبي، قائلا: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيواجه صعوبة بالغة في أن يكون اتحادا حقيقيا، بينما يلتزم بعض أعضائه الأقوياء الصمت إزاء مشاهد الأطفال الهزيلين في مأساة إنسانية تشكل جريمة مروعة بحق البشر".

ودعا الرئيس الأيرلندي المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على إسرائيل من أجل "وقف هذه المذبحة" و"إنهاء ذبح المدنيين".

بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

ووفقا لبيان رسمي للاتحاد الأوروبي ستركز العقوبات على "الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين"، بالإضافة إلى تعليق بنود في اتفاقيات التجارة مع إسرائيل.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كيا كالاس رسميا أنه ابتداءً من اليوم، سيتم فرض عقوبات على إسرائيل، والتي قالت إنها ستركز على "الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين" وعلى تعليق البنود التجارية.

في الأثناء، منعت إسرائيل اليوم، الأربعاء، دخول عضوين في البرلمان البريطاني، الدكتور بيتر برينسلي والدكتور سيمون أوبر من حزب العمال، اللذين وصلا ضمن وفد برلماني يهدف إلى مراقبة النشاط الإنساني في الضفة الغربية.

ورد النائبان على الحادثة، ووصفا الرفض بأنه "مؤسف للغاية".

في الوقت نفسه، أدان هاميش فالكونر، وزير الخارجية البريطاني المسئول عن شئون الشرق الأوسط، القرار.

وقبل نحو شهر، رفضت إسرائيل منح تصريح دخول لرئيس بلدية برشلونة جاومي كولبوني، الذي كان يخطط لزيارة القدس وبيت لحم ورام الله، بسبب تاييده للحق الفلسطيني.