الفلبين تعلن وقف خطط شراء أسلحة جديدة من إسرائيل بسبب حرب غزة

في تطور لافت، أعلن وزير الدفاع الفلبيني أن بلاده لن تعتزم شراء المزيد من الأسلحة من إسرائيل في الوقت الراهن، وذلك على خلفية تصاعد الأوضاع العسكرية في قطاع غزة، وفق تقارير عبرية نشرت اليوم الأربعاء.

وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء نتيجة للمواقف الدولية المتباينة بشأن الحرب الحالية، بما في ذلك الضغوطات التي تواجهها العديد من الدول حول العالم في سياق الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.

وتعد الفلبين من أكبر عملاء الأسلحة لإسرائيل في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث قامت بشراء أسلحة ومعدات دفاعية متعددة على مدار السنوات الماضية، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية. 

وتشمل هذه الأسلحة طائرات هليكوبتر قتالية، ومدرعات، وأسلحة بحرية، وهو ما يعكس عمق التعاون العسكري بين البلدين. ومع ذلك، فإن التصعيد المستمر في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي قد دفع الحكومة الفلبينية إلى إعادة النظر في علاقاتها الدفاعية مع إسرائيل، خاصة مع تصاعد الدعوات من المجتمع الدولي لإنهاء العنف في غزة.

يأتي هذا القرار في وقت حساس حيث تعيش منطقة الشرق الأوسط أوقاتاً عصيبة إثر العدوان الإسرائيلي المستمر علي قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. 

ورغم أن الفلبين لم تعلن بشكل رسمي عن وقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل، إلا أن هذا البيان يعكس تحولاً في موقفها، لا سيما في ظل تزايد الانتقادات الدولية لطريقة تعامل الجيش الإسرائيلي مع المدنيين في غزة.

تجدر الإشارة إلى أن الفلبين قد أعربت في وقت سابق عن قلقها حيال الوضع الإنساني في غزة، وقد أصدرت الحكومة الفلبينية بيانات دعت فيها إلى وقف فوري للقتال وضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني. 

ويعكس هذا الموقف تحولاً في سياسات الدول الآسيوية تجاه القضية الفلسطينية، حيث بدأ العديد من هذه الدول في إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل في ظل الظروف الراهنة.

من جهة أخرى، يشير بعض المحللين إلى أن قرار الفلبين قد يؤثر على مبيعات الأسلحة الإسرائيلية في المستقبل، لا سيما في منطقة جنوب شرق آسيا التي تعتبر سوقاً استراتيجية لإسرائيل في مجال الصناعات الدفاعية. وتزداد التساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على العلاقات الثنائية بين الفلبين وإسرائيل في المستقبل القريب.

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

