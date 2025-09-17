استشهاد 45 فلسطينيا بينهم 23 من مدينة غزة في قصف الاحتلال المتواصل

استشهد 45 فلسطينيا اليوم / الأربعاء /، بينهم 23 من مدينة غزة، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، في غارة للاحتلال استهدف منازل في المخيم.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لمحيط المستشفى المعمداني في مدينة غزة.



وأعلنت فرق الإنقاذ، أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 50 آخرين، جراء قصف للاحتلال استهدف تجمعا للنازحين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات الإنسانية قرب أحد مراكز التوزيع شمالي مدينة رفح.



وأفاد مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، استشهاد خمسة مواطنين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس.



كما استشهد مواطن وزوجته الحامل وابنته في قصف الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.



وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف عمارة عجور، فيما قصف طائرات الاحتلال منزلا في الشارع الأول في الحي.



وأعلنت مصادر طبية فلسطينية يوم أمس، استشهاد 108 في قطاع غزة، معظمهم من شمال القطاع (93)، إضافة إلى 9 من الوسط و6 من الجنوب.