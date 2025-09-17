اتحاد العمال يؤيد بيان الخارجية بإدانة العملية العسكرية على غزة

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقوفه صفًا واحدًا خلف موقف الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، في إدانة العملية العسكرية الإسرائيلية الغاشمة على مدينة غزة، والتي تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وقال إن: “الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إذ يعلن رفضه القاطع لهذا العدوان الوحشي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل، فإنه يحذر من التداعيات الكارثية التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها، ويؤكد أن سياسات القمع والتنكيل والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال لن تزيد الشعوب إلا إصرارًا على المقاومة والصمود”.

وحمل الاتحاد العام إسرائيل المسئولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة من حصار وتجويع وتدمير للبنية التحتية، وتشريد للمدنيين، وارتكاب جرائم بحق الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبًا المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان فورًا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعمه الثابت للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدًا أن الحركة النقابية المصرية ستظل في خندق التضامن العربي والدولي حتى يتحقق السلام العادل والشامل.