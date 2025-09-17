هجوم إسرائيلي مكثف.. وموجة نزوح جديدة من غزة نحو الجنوب

يواصل الفلسطينيون النزوح نحو جنوب قطاع غزة، و ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجومه البري على المدينة.
و أفادت مصادرُ إسرائيلية إن نحو 400 ألفِ فلسطيني غادروا مدينةَ غزة حتى الآن، و ذلك بسبب إعلان جيش الإحتلال الإسرائيلي بفتح مسار انتقال مؤقتًا عبر شارع صلاح الدين لتسهيل انتقال سكان غزة باتجاه جنوبي القطاع.
و أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال كثفت الهجوم و القصف، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاع في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.
وقال الشركة الفلسطينية في بيان : هذا الانقطاع يأتي نتيجة استهداف عدة مسارات رئيسية مغذية للمنطقة في ظل العدوان المستمر.
وأشارت الشركة في بيانها إلى أن طواقمها تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال في ظل الوضع الميداني الخطير.