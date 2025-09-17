هجوم إسرائيلي مكثف.. وموجة نزوح جديدة من غزة نحو الجنوب

يواصل الفلسطينيون النزوح نحو جنوب قطاع غزة، و ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجومه البري على المدينة.



و أفادت مصادرُ إسرائيلية إن نحو 400 ألفِ فلسطيني غادروا مدينةَ غزة حتى الآن، و ذلك بسبب إعلان جيش الإحتلال الإسرائيلي بفتح مسار انتقال مؤقتًا عبر شارع صلاح الدين لتسهيل انتقال سكان غزة باتجاه جنوبي القطاع.

و أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال كثفت الهجوم و القصف، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاع في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وقال الشركة الفلسطينية في بيان : ⁠هذا الانقطاع يأتي نتيجة استهداف عدة مسارات رئيسية مغذية للمنطقة في ظل العدوان المستمر.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن ⁠طواقمها تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال في ظل الوضع الميداني الخطير.