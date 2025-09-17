بدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية شاء من شاء وأبى من أبى

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يجب أن نعمل سويا لإبقاء غزة حية، شاء من شاء وأبى من أبى ولن تستطيع إسرائيل مهما أوتيت من قوة أن تقتلع الشعب الفلسطيني الصامد من أرضه.

وأضاف نقدر الجهد الذي يبذله الهلال الأحمر في ظل الظروف شديدة الصعوبة في مجتمع أصبح يحكمه شريعة الغابة لا يعترف بالمعيار الواحد، ولكننا هنا في مصر نشدد على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.

وعلى صعيد متصل؛ التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، وذلك اتصالاً بزيارة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وقرينته الملكة ليتيزيا إلى مصر.