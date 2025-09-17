وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الضمير الإنساني لا يمكن أن يقبل أن يترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا، والدفاع عن الباطل أو التذرُّع لاعتبارات سياسية؛ هو عارٌ تمام، فلا يوجد أي مبرر للتخلي عن الإنسانية والقانون الدولي.

الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

وأكد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز» على أنه لا تزال الجهود المصرية قائمة وممدودة لوقف نزيف الدم، وصولا إلى وقف إطلاق النار.

وعلى صعيد متصل؛ التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، وذلك اتصالاً بزيارة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وقرينته الملكة ليتيزيا إلى مصر.

العلاقات بين مصر وإسبانيا

وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بما وصلت إليه العلاقات بين مصر وإسبانيا والتي شهدت ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مرحباً بالزيارة التاريخية لملك وملكة إسبانيا إلى مصر، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وثمن وزير الخارجية، في سياق متصل، المواقف الإسبانية الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبى، مؤكدا التطلع إلى مواصلة ذلك الدعم في مختلف المؤسسات الأوروبية لاسيما مع توافق مواقف البلدين الرامية لإنهاء الصراعات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمين.

https://www.youtube.com/live/huiAnVZ-cEM?si=HMVFtUmoFYUFt94O