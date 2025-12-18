محافظ دمياط يتابع عملية التصويت بجولة الإعادة لانتخابات النواب

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، فتح اللجان الانتخابية وبدء عملية التصويت لليوم الثانى من جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية.

جاء ذلك خلال ترؤسه للجنة متابعة الانتخابات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة

و اطمأن " الدكتور أيمن الشهابى " على فتح اللجان فى موعدها أمام الناخبين ، وانطلاق عملية التصويت، مؤكدًا مجددًا على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال عملية الادلاء بأصواتهم.

يشار إلى انطلاق جولة الاعادة منذ الأمس بدمياط ضمن محافظات المرحلة الثانيه وذلك بالدائرة الثانية التى تشمل مراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو بعدد ٨٠ مركز انتخابى و ٩٣ لجنة فرعية تم تجهيزهم لاستقبال نحو ٥١٤٨٢٠ ناخب وناخبة.