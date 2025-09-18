زيلينسكي: نتوقع تمويلاً أوروبياً بقيمة 2.9 مليار يورو لشراء أسلحة أمريكية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تتوقع الحصول على تمويل قدره 2.9 مليار يورو، ما يعادل نحو 3.5 مليار دولار، خلال الشهر المقبل، لتوجيهه إلى شراء أسلحة أمريكية متطورة، وذلك في إطار برنامج قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية (PURL).

وأوضح زيلينسكي – خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في كييف مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى أوكرانيا – أن كييف تلقت بالفعل أكثر من ملياري دولار من شركائها الدوليين خصيصاً لهذا البرنامج.

وأضاف: "ننتظر الحصول على دفعة إضافية في أكتوبر المقبل، وأتوقع أن يتراوح المبلغ الإجمالي بين 3.5 و3.6 مليار دولار"، بحسب ما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

ويهدف برنامج PURL إلى جمع مساهمات مالية من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باستثناء الولايات المتحدة، بغرض شراء أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا، بما يعزز قدرتها الدفاعية في مواجهة الحرب الدائرة.

شحنات الأسلحة المرتقبة

ورفض الرئيس الأوكراني الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة الأسلحة التي ستشملها الدفعة الأولى من المشتريات، لكنه أكد أنها ستتضمن بشكل مؤكد صواريخ مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، إضافة إلى ذخائر لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس)، مشيراً إلى أن هذه الإمدادات تمثل أولوية قصوى في ظل استمرار التهديدات الجوية والصاروخية.

صندوق أمريكي – أوكراني للاستثمار في المعادن

وفي سياق متصل، أعلن مسؤولون أوكرانيون عن قرب إطلاق صندوق استثماري مشترك بين الولايات المتحدة وأوكرانيا برأسمال أولي يبلغ 150 مليون دولار (ما يعادل 126 مليون يورو)، بهدف تحفيز الاستثمارات في قطاع المعادن الأوكراني.

وقال وزير الاقتصاد الأوكراني أولكسي سوبوليف إن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) ستلتزم بضخ 75 مليون دولار في الصندوق، على أن تقدم أوكرانيا مساهمة مماثلة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لاتفاقية تم توقيعها بين واشنطن وكييف في أبريل الماضي، وتمنح الولايات المتحدة حقاً تفضيلياً في الوصول إلى مشاريع التعدين الجديدة في أوكرانيا.

وتسعى هذه الاتفاقية – وفق المسؤولين – إلى تعزيز عملية إعادة الإعمار الاقتصادي، وتمكين كييف من تطوير مواردها المعدنية الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه توفير غطاء اقتصادي داعم لاستمرار المساعدات العسكرية الغربية.

تعاون أوروبي ودعم متجدد

زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي إلى كييف تعكس – بحسب مراقبين – استمرار الدعم الأوروبي القوي لأوكرانيا على الصعيدين السياسي والعسكري.

أكدت ميتسولا، خلال المؤتمر الصحفي، أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في التزامه الكامل بمساندة أوكرانيا حتى تحقيق "سلام عادل" يضمن سيادتها ووحدة أراضيها.

وبذلك، يتضح أن حزمة التمويل العسكري المرتقبة، إلى جانب الشراكة الاقتصادية الجديدة في مجال التعدين، تمثلان ركيزتين أساسيتين في مساعي أوكرانيا لتقوية جبهتها الداخلية، وتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية المستمرة.