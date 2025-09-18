جيش الاحتلال يزعم مقتــ..ـل أحد تجّار السلاح البارزين في لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائلي القضاء على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك، أحد تجار السلاح البارزين في لبنان والذي خطط لعمليات ضد دولة الاحتلال من داخل الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "أكس": "أنشطة حسين سيفو شريف شكلت انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وكانت مسيّرة إسرائيلية شنت ليلة أمس غارة جوية على مدينة بعلبك شرقي لبنان، استهدفت منزلاً ومحلاً تجارياً في حي العسيرة بالقرب من مسجد الرضا.

وذكرت القناة 14 الاسرائيلية، أن جيش الاحتلال نفذ هجوماً استهدف من خلاله عنصرًا من حزب الله في منطقة بعلبك في عمق لبنان. ويُشتبه في أنه كان يُدير أعمالاً إرهابية ويُخطط لمؤامرات إضافية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها علي حد تعبير القناة العبرية .



كما استهدف الجيش الإسرائيلي عند منتصف الليل منطقة وادي مظلم عند أطراف بلدة راميا بعدد من قذائف الهاون أطلقها من موقع الراهب.