جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جندي في اقتحام طولكرم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائلي، مساء اليوم السبت، عن إصابة جندي إسرائيلي خلال اقتحام قوة اسرائيلية خاصة "مستعربون" بلدة دير الغصون شمال محافظة طولكرم في ساعات الفجر الأولى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر أمنية، مساء اليوم السبت، بارتفاع عدد شهداء بلدة دير الغصون شمال طولكرم الى 5.

وأكدت المصادر الأمنية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثامين أربعة شهداء، ارتقوا داخل منزل مستهدف في البلدة، وفقا لما تم إبلاغهم به، دون معرفة هوية الشهداء.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية بأسماء الشهداء الأربعة المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال وهم: تامر رأفت عبد الرحمن فقها (32 عاما)، وعلاء أديب عبد الجابر شريتح (45 عاما)، واسال بشير توفيق بدران (42 عاما)، وعدنان تيسير كامل سمارة (40 عاما).

وكانت طواقم الهلال الأحمر انتشلت فور انسحاب قوات الاحتلال من البلدة بعد ظهر اليوم، شهيدا من تحت الانقاض، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، دون معرفة هويته، ليرتفع عدد الشهداء في البلدة الى خمسة.

وكانت جرافة الاحتلال قد انتشلت جثمان شهيد، فجر اليوم السبت، أثناء هدم المنزل المحاصر في البلدة، دون معرفة هويته بعد، وقامت برميه على الأرض، ومنعت مركبة الاسعاف من الوصول اليه.

وفور انسحاب قوات الاحتلال من البلدة بعد اقتحام أكثر من 13 ساعة، هرع المواطنون ومركبات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني والبلدية الى المنزل المدمر، وشرعوا بإزالة الأنقاض والبحث من مصابين أو شهداء ما زالوا تحت الركام.

وكان أظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه شابين أثناء محاولتهما الخروج من تحت ركام المنزل المهدوم، ما ادى الى استشهادهما، دون معرفة هوياتهما.