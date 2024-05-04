عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جندي في اقتحام طولكرم

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائلي، مساء اليوم السبت، عن إصابة جندي إسرائيلي خلال اقتحام قوة اسرائيلية خاصة "مستعربون" بلدة دير الغصون شمال محافظة طولكرم في ساعات الفجر الأولى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر أمنية، مساء اليوم السبت، بارتفاع عدد شهداء بلدة دير الغصون شمال طولكرم الى 5.

وأكدت المصادر الأمنية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثامين أربعة شهداء، ارتقوا داخل منزل مستهدف في البلدة، وفقا لما تم إبلاغهم به، دون معرفة هوية الشهداء.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية بأسماء الشهداء الأربعة المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال وهم: تامر رأفت عبد الرحمن فقها (32 عاما)، وعلاء أديب عبد الجابر شريتح (45 عاما)، واسال بشير توفيق بدران (42 عاما)، وعدنان تيسير كامل سمارة (40 عاما).

وكانت طواقم الهلال الأحمر انتشلت فور انسحاب قوات الاحتلال من البلدة بعد ظهر اليوم، شهيدا من تحت الانقاض، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، دون معرفة هويته، ليرتفع عدد الشهداء في البلدة الى خمسة.

وكانت جرافة الاحتلال قد انتشلت جثمان شهيد، فجر اليوم السبت، أثناء هدم المنزل المحاصر في البلدة، دون معرفة هويته بعد، وقامت برميه على الأرض، ومنعت مركبة الاسعاف من الوصول اليه.

وفور انسحاب قوات الاحتلال من البلدة بعد اقتحام أكثر من 13 ساعة، هرع المواطنون ومركبات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني والبلدية الى المنزل المدمر، وشرعوا بإزالة الأنقاض والبحث من مصابين أو شهداء ما زالوا تحت الركام.

وكان أظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه شابين أثناء محاولتهما الخروج من تحت ركام المنزل المهدوم، ما ادى الى استشهادهما، دون معرفة هوياتهما.

جيش الاحتلال الإسرائلي إصابة جندي إسرائيلي بلدة دير الغصون شمال محافظة طولكرم عدد شهداء بلدة دير الغصون وزارة الصحة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

شكري يدعو إلى حل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري المطرية |تفاصيل

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

رسميا .. مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس 2024

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

ترشيحاتنا

عالم جليل .. أحمد موسى: مودة ومحبة تجمع أبوالعينين وحسام موافي |فيديو

حريات الصحفيين تدين انحياز تصنيف مراسلون بلا حدود للكيان الصهيوني

أدعية التوفيق والتيسير في الدراسة.. مفتاح النجاح

التضامن: كشف إدمان وتعاطي مخدرات لـ136 ألف موظف بالدولة في 8 أشهر

صحيفة إسرائيلية: غير متفائلين بإجابة حماس وستتمسك بمطلبها بإنهاء الحرب في غزة

بدون أوفر برايس .. أسعار نيسان صني موديل 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قافلة فتحة الساق | شيرين بـ فستان معدّل في حفل الكويت

الموسيقار محمد عبدالوهاب وميادة الحناوي حكاية حب منعتها من دخول البلاد.. ما القصة؟

تدريب متمكن | قصة القرد الموظف بـ السكة الحديد في كيب تاون

ضرب نفسه بالنار.. رجل أعمال باكستاني ينهى حياته بطريقة غريبة| اعرف السبب

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ