الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، أنه شن غارات جوية استهدفت أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، من بينها منصة لإطلاق الصواريخ في منطقة الجبين، بالإضافة إلى مخازن هندسية ومواقع أخرى مرتبطة بالحزب.

وأكد الجيش أن هذه الضربات جاءت في إطار ما وصفه بـ"الرد على التهديدات الصاروخية المتزايدة من الأراضي اللبنانية".

وبالتوازي مع التصعيد على الجبهة الشمالية، أعلن الحوثيون في اليمن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل، إحداهما باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي استهدف "هدفًا مهمًا" غرب القدس المحتلة، والأخرى عبر طائرة مسيرة ضربت "هدفًا حيويًا" في مدينة حيفا، بحسب بيانهم.

في السياق ذاته، أكدت حركة حماس أنها لا تزال بانتظار رد رسمي من إسرائيل على المقترح الذي قدمه الوسطاء ووافقت عليه مع الفصائل الفلسطينية في 18 أغسطس الماضي، والهادف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات الاحتلال تحلّق بكثافة فوق أجواء جنوب لبنان منذ ساعات المساء، في مؤشر على احتمال استمرار العمليات العسكرية وتوسّع رقعة التصعيد.

ويرى مراقبون أن تزامن الهجوم الإسرائيلي على لبنان مع إعلان الحوثيين استهداف مدن إسرائيلية، وتجديد حماس موقفها بشأن صفقة التبادل، يعكس اتساع دائرة المواجهة الإقليمية وتداخل ملفات غزة ولبنان واليمن في مشهد واحد، ما يزيد من مخاطر الانزلاق إلى جبهة مفتوحة متعددة الأطراف.

الحوثيين حزب الله جنوب لبنان

