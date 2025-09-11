قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين يرأس اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي بشرم الشيخ .. تفاصيل
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: ضم الضفة الغربية رد مناسب على من يريد الاعتراف بفلسطين
معتدل الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025
لو عندك صداع لازم تبحث عن السبب .. تحذير عاجل من جمال شعبان
قبل بدء الدراسة .. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصائح عاجلة للأسر .. فيديو
ارتفاع قتلى الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية لـ 9 أشخاص
أواظب على صلاة الجمعة والفجر بالمسجد وباقي الصلوات في المنزل.. فما الحكم؟
عبد العاطي يتوجه إلى الدوحة لتأكيد التضامن مع قطر وبحث التصعيد الإسرائيلي
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الـ 35 إلى غزة
وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين
الخارجية: زيارة الوزير إلى الدوحة تتناول بحث سبل التعامل مع التصعيد الإسرائيلى
اغتيال الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك .. وترامب يعقب
أخبار العالم

عدوان إسرائيلي جديد على جنوب لبنان

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة إسرائيلية علي جنوب لبنان حيث  استهدفت دراجة نارية في بلدة عين بعال قضاء صور.

وفي وقت سابق ؛ أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن حزب الله أعطى الثقة على البيان الوزاري؛ معقبا: "وهذا ما نعمل على تنفيذه، ورحبنا بخطة الجيش وسنتابعها شهريا ولا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة".

جاء ذلك في تصريحات له بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

وقال سلام: “الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تشكل خرقا لاتفاق وقف الأعمال العدائية”.

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: “منطلق عمل الحكومة هو اتفاق الطائف، والذي تأخر لبنان في تطبيقه، والذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”.

وصرح سلام كذلك بأن: “البيان الوزاري يحدد بوضوح حصرية السلاح بيد الدولة واستعادة قرار السلم والحرب”.

وأردف قائلا: “الجيش بحاجة إلى مساعدات إضافية نظرا للمهام الكثيرة الملقاة على عاتقه، ونشدد على ضرورة تعزيز العتاد وتوفير دعم مادي أكبر للجيش اللبناني لرفع رواتب العسكريين”.

وزاد سلام: “تتطلع الحكومة إلى مؤتمر جديد لدعم الجيش على غرار مؤتمر روما السابق وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح سيتم متابعتها بشكل شهري وقد رحبت بها الحكومة وتتعامل معها بإيجابية”.

وختم: “القرارات تتخذ حصراً في المؤسسات الدستورية وليس عبر الحوارات الجانبية والحكومة وافقت على أهداف ورقة براك التي تنص، إضافة إلى ما ورد باتفاق وقف إطلاق النار، على بنود إضافية مثل دعم الجيش وإعادة الإعمار”.

لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان حزب الله رئيس وزراء لبنان

