جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية دقيقة ضد مواقع لحزب الله جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ عملية عسكرية فجر اليوم الأربعاء، وصفها بـ"الدقيقة" استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس جنوب لبنان، مؤكداً تدمير عدد من المرابض التي كانت تستخدمها الجماعة.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان: "نفذت قوات لواء الجبال 810، بإشراف الفرقة 210، عملية دقيقة خلال الليلة الماضية في منطقة جبل روس، أسفرت عن تدمير عدة مرابض استخدمها حزب الله في السابق".

وأضاف البيان أن العملية جاءت "بعد عمليات مراقبة واستطلاع متكررة خلال الأشهر الأخيرة"، مشدداً على أن الجيش سيواصل العمل من أجل "إزالة أي تهديد".

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مجمع لتصليح وصيانة الجرافات في أطراف بلدة أنصارية الجنوبية.

كما أفادت تقارير بوجود تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق مناطق البيسارية، والبابلية، وصيدا، والزهراني، وصولاً إلى مختلف أنحاء الجنوب اللبناني.

وفي تطور ميداني آخر، ألقت طائرة استطلاع إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في بلدة طير حرفا، بالتزامن مع غارة استهدفت أطراف بلدة الضهيرة، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.