تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بأسوان
سم قاتل.. جمال شعبان يحذر من الإسراف في تناول حلويات المولد النبوي
المولد النبوي.. دار الإفتاء توضح هل احتفلت زوجات الرسول والصحابة به؟
بقوة 5.9 درجة .. زلزال قوي يضرب الأرجنتين
الإمارات تحذر من خطورة الاستيطان الإسرائيلي على مستقبل اتفاقات التطبيع
أمطار غزيرة وتحذيرات من الفيضانات.. إعصار لورينا يضع هذه المنطق في حالة تأهب
احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد
شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025
تم تطبيقها بمصر.. فوائد وكيفية استخدام الريبوتات فى صناعة الألبان؟
أقدم جينوم بشري يكشف أسرارًا جديدة عن أصول المصريين قبل 4500 عام
تحطم طائرة روسية في مقاطعة ريازان ووفاة الطيار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بينهم أطفال.. غارات الاحتلال تصيب 10 أشخاص جنوب لبنان

غارة إسرائيلية علي جنوب لبنان - أرشيفي
غارة إسرائيلية علي جنوب لبنان - أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت الصحة اللبنانية  إصابة عشرة أشخاص، بينهم سبعة لبنانيين من بينهم ثلاثة أطفال، وثلاثة سوريين نتيجة الغارات التي شنها جيش الاحتلال علي جنوب البلاد .

وفي وقت سابق ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ عملية عسكرية  وصفها بـ"الدقيقة" استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس جنوب لبنان، مؤكداً تدمير عدد من المرابض التي كانت تستخدمها الجماعة.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان: "نفذت قوات لواء الجبال 810، بإشراف الفرقة 210، عملية دقيقة خلال الليلة الماضية في منطقة جبل روس، أسفرت عن تدمير عدة مرابض استخدمها حزب الله في السابق".

وأضاف البيان أن العملية جاءت "بعد عمليات مراقبة واستطلاع متكررة خلال الأشهر الأخيرة"، مشدداً على أن الجيش سيواصل العمل من أجل "إزالة أي تهديد".

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مجمع لتصليح وصيانة الجرافات في أطراف بلدة أنصارية الجنوبية.

كما أفادت تقارير بوجود تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق مناطق البيسارية، والبابلية، وصيدا، والزهراني، وصولاً إلى مختلف أنحاء الجنوب اللبناني.

وفي تطور ميداني آخر، ألقت طائرة استطلاع إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في بلدة طير حرفا، بالتزامن مع غارة استهدفت أطراف بلدة الضهيرة، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

لبنان حزب الله جنوب لبنان جيش الاحتلال غارة إسرائيلية

