جيش الاحتلال يتعرّض لحدث أمني صعب في قطاع غزة | تفاصيل

تعرّض جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، لحدث أمني صعب في مدينة رفح الفلسطينية بحسب ما صرحت به وسائل إعلام فلسطينية.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فقد صرح الإعلام العبري، بأنه تم رصد هبوط طيران مروحي في حدث أمني يتعرض له جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتستمر المقاومة في استهداف قوات الاحتلال بمختلف الأسلحة التي بحوزتها، مما يؤدي لوقوع خسائر في صفوف الجنود بمختلف مناطق القطاع.

من جانبها قالت سرايا القدس-كتيبة طوباس: بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية أكد مقاتلونا تمكنهم في تمام الساعة 10:52م أمس من استهداف الآليات العسكرية في محور شارع الثغرة بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة.