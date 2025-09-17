51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة

أفادت مصادر طبية، في نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن عدد الشهداء جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، الأربعاء، بلغ 51 شخصًا.

وأوضحت المصادر أن من بين هؤلاء الشهداء، 38 شخصًا استشهدوا في مدينة غزة وحدها، في وقتٍ تتواصل فيه الهجمات الجوية على مختلف مناطق القطاع.

وذكرت المصادر أن الحصيلة الأولية قد تتزايد مع استمرار العدوان الإسرائيلي، وسط مخاوف من سقوط مزيد من الضحايا في صفوف المدنيين.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المناطق الجنوبية والشمالية من غزة تصعيدًا عسكريًا شديدًا، ما يزيد من معاناة السكان الذين يعانون من قلة المواد الطبية والمساعدات.