موعد مباريات مصر وجنوب أفريقيا

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد مباريات مصر وحنوب افريقيا، والتي يخوض منتخب مصر مباراته المقبلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دور المجموعات، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بتحقيق فوز صعب على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2 مقابل 1، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين الماضي على ملعب أدرار، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متساويا مع منتخب جنوب أفريقيا الذي يمتلك الرصيد ذاته.

موعد مباريات مصر وجنوب افريقيا

زي منتخب مصر في مباريات المجموعة

تقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض خلال مواجهة جنوب أفريقيا، وذلك وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمجموعة.
كما تقرر أن يخوض المنتخب مباراة أنجولا بالقميص الأبيض والشورت الأسود، في اللقاء المقرر إقامته يوم 29 ديسمبر ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.
خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.
خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
يبحث عدد كبير من الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا بشكل مجاني، في ظل النقل الحصري للبطولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وأعلنت القناة الجزائرية عن نقل 15 مباراة من بطولة كأس الأمم الأفريقية مجانا عبر البث الأرضي، من بينها مباراة مصر وجنوب أفريقيا.

موعد مباريات مصر وجنوب افريقيا

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2025 على نايل سات


القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11680.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2.3.
الجودة: HD.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2025 على هوت بيرد
القمر الصناعي: هوت بيرد.
التردد: 12577.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3.4.
الجودة: SD.

تردد قناة الفضائية الجزائرية 2025 على أسترا
القمر الصناعي: أسترا.
التردد: 12577.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3.4.
الجودة: SD.

طريقة ضبط وفك شفرة قناة الجزائرية الأرضية


يتم الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم، ثم اختيار التركيب اليدوي وإدخال بيانات التردد وحفظ القناة.

لفك الشفرة، يتم الدخول إلى الإعدادات وإدخال الرقم السري 0000، ثم إدخال كود فك الشفرة 110000000000، أو الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية والضغط على زر BISS وإدخال الكود 1100001100000000.

