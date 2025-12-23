سيارات مستعملة في السوق المحلي بـ 400 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا ريو، وشيفروليه أفيو، وبيجو 206، ورينو لجوان ، وجيلي امجراند 7 .

جيلي امجراند 7 موديل 2014

زودت سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 بمحرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 253 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

جيلي امجراند 7 موديل 2014

تباع سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2016

تنقل قوة سيارة رينو لوجان موديل 2016 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 151 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2016

يصل سعر سيارة رينو لوجان موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 206 موديل 2000

تمكنت سيارة بيجو 206 موديل 2000 من قطع مسافة 111 ألف/كم، وبها محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 206 موديل 2000

يبلغ سعر سيارة بيجو 206 موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه افيو موديل 2013

تستمد سيارة شيفروليه افيو موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 173 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه افيو موديل 2013

تأتى سيارة شيفروليه افيو موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا ريو موديل 2011

تحصل سيارة كيا ريو موديل 2011 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 186 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا ريو موديل 2011

تتوافر سيارة كيا ريو موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .