موجة الطقس الحار مستمرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة أعلي من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، واليوم أعلي من المعدل بحوالي 7 إلى 8 درجات، مشيرة إلى العظمى في القاهرة الكبرى تسجل 27 درجة.

ونوهت بأن اليوم العظمي على القاهرة الكبري نهارا تكون ما بين ال27 إلى 28 درجة مئوية، وغدا تصل ذروة هذه الإرتفاعات، وتتجاوز ال28 وال29 درجة، وفى معظم المحافظات، وتصل إلى 31 و32 فى الأقصر وأسوان، موضحة أن درجات الحرارة نهارا تكون مائلة للحرارة خاصة فترة الظهيرة.

وتابعت أن درجة الحرارة الصغري ليلا فى القاهرة الكبري تصل ما بين ال18 إلى 19 درجة مئوية، لافتة إلى أن الأجواء باردة فقط وليست شديدة البرودة.

ولفتت أن قيم درجات الحرارة تتراجع بعض الشئ بعد يوم غدا، ولكن درجات الحرارة مستمرة فى هذه الارتفاعات لهذا الأسبوع وحتى بداية الأسبوع القادم على الأقل.

وشددت على أن قيم درجات الحرارة ستعود مرة أخرى للانخفاضات خلال الفترة القادمة وخاصة خلال فترة الليل والصباح الباكر، متابعة: هناك نشاط للرياح المحملة بالأتربة.