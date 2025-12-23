قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

معيط: عام 2026 سيتم المراجعة الـ 7 و 8 لصندوق النقد الدولي

الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية،
الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية،
محمود محسن

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، أن موافقة بعثة صندوق النقد على المراجعتين 5 و 6 بسبب زيادة الاحتياطي النقدي وتحسن معدلات النمو والاقتصاد المصري.

وقال محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن عام 2026 سيتم المراجة الـ 7 و 8 لصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المراجعة الرابعة للصندوق تم إعتمادها في مارس الماضي.

وتابع لمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، أن صندوق النقد الدولي أشاد في بيان له بالنمو الإيجابي للإقتصاد المصري، مؤكدا أن حجم الديون في إنخفاض وحجم النمو الإقتصادي المصري اقتربت من 5%.

