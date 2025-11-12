فائض أولي.. محمد معيط: مصر تسير في اتجاه اقتصادي جيد

أكد الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه لا بد من أن تكون هناك فترة من الاستقرار بشأن الأسعار وتحسين المرتبات والمعاشات ويبدأ نوع من الانتعاش هو ما سيكون فرصة للمواطن، موضحًا أن المواطن سيعود إلى وضعه الاقتصاد السابق تدريجيًا.

وأوضح محمد معيط، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، أنه في مارس 2022 كانت هناك معاناة في كل القطاعات، مؤكدًا أن الظروف التي كنا نمر بها تفرض علينا أمورا تجعلنا نسير ونعمل تحت ضغط.

وتابع: “مصر تسير في اتجاه جيد وزيادة دور القطاع الخاص، داعيا لتقديم برنامج الطروحات”.

ورأى أن هناك خفضا لنسبة التضخم وتحقيقا لفائض أولي، موضحًا أن ارتفاع التضخم بشكل قليل هو أمر غير مقلق، وكان متوقعا؛ بسبب زيادة ارتفاع أسعار المواد البترولية، ولكن المتوقع استمرار التضخم في الانخفاض بشكل كبير وانخفاض سعر الفائدة.