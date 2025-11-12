قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
تحليل أبعاد "الوقت" الأربعة في عظة البابا تواضروس
توك شو

فائض أولي.. محمد معيط: مصر تسير في اتجاه اقتصادي جيد

محمد معيط
محمد معيط
هاني حسين

أكد الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه لا بد من أن تكون هناك فترة من الاستقرار بشأن الأسعار وتحسين المرتبات والمعاشات ويبدأ نوع من الانتعاش هو ما سيكون فرصة للمواطن، موضحًا أن المواطن سيعود إلى وضعه الاقتصاد السابق تدريجيًا.

وأوضح محمد معيط، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، أنه في مارس 2022 كانت هناك معاناة في كل القطاعات، مؤكدًا أن الظروف التي كنا نمر بها تفرض علينا أمورا تجعلنا نسير ونعمل تحت ضغط.

وتابع: “مصر تسير في اتجاه جيد وزيادة دور القطاع الخاص، داعيا لتقديم برنامج الطروحات”.

ورأى أن هناك خفضا لنسبة التضخم وتحقيقا لفائض أولي، موضحًا أن ارتفاع التضخم بشكل قليل هو أمر غير مقلق، وكان متوقعا؛ بسبب زيادة ارتفاع أسعار المواد البترولية، ولكن المتوقع استمرار التضخم في الانخفاض بشكل كبير وانخفاض سعر الفائدة.

مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من إيطاليا

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

