دور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد - "رؤية مصر 2030".. ندوة بآداب بنها

نظمت كلية الآداب بجامعة بنها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية ندوة بعنوان دور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد - "رؤية مصر 2030 " ، وذلك بعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، والدكتور أمجد حجازى عميد كلية الآداب.



وقالت الدكتورة شيرين الشورى وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة حاضر فيها الدكتور وليد عبد الله جودة مدير أول بجهاز تنمية المشروعات بالقليوبية ، وتمت بالتنسيق مع الأستاذ ماهر عطية مدير عام جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية ، الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأكدت الدكتورة شيرين الشورى على أن المشروعات الصغيرة تعد من الركائز الأساسية لأي اقتصاد حديث، لما تمثله من أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل، وفي مصر، يلعب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

من جانبه أشار الدكتور وليد عبد الله جودة إلى أن الجهاز يسعي إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال من تنفيذ أفكارهم الإنتاجية من خلال توفير التمويل الميسر، وتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لإدارة المشروعات بكفاءة، كما يعمل على تبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل تأسيس المشروعات وتشجيع الاستثمار المحلي ، مضيفا أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والمجتمع في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقوم على الإبداع والعمل والإنتاج.