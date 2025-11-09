قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة بنها تنظم قافلة توعوية عن الصناعات الصغيرة والمشغولات اليدوية بمركز شباب كفر مناقر

إبراهيم الهواري

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها قافلة توعوية عن الصناعات الصغيرة والمشغولات اليدوية بمركز شباب كفر مناقر وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع توطين الحرف اليدوية كونها أحد أشكال ريادة الأعمال والتي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا.
جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور أسامة ندا عميد كليةالفنون التطبيقية والدكتورة نيفين فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبتنسيق الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد الفرماوى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.
وتضمنت القافلة عقد مجموعة من ورش العمل للتوعية الأهالي بمركز شباب كفر مناقر ببعض الحرف اليدوية وأهميتها للفرد والمجتمع وتم عرض بعض نماذج من الحرف اليدوية السهلة والبسيطة للمشاركين ، وكيفية صناعتها، وكيفية تسوقيها، والتدريب على عدد من الحرف اليدوية التطريز اليدوي و الحلى باستخدام السلك والخرز و صناعة الحقائب والمحافظ الجلدية.

القليوبية جامعة بنها ورشة عمل

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 9-11-2025

امام عاشور

وليد صلاح الدين يكشف عن مفاجأة تخص إمام عاشور.. تفاصيل

توروب

قبل نهائي السوبر.. محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي

أحمد فهمي وأحمد حاتم يشاركان في تقديم حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

أحمد فهمي وأحمد حاتم يشاركان في تقديم حفل نهائي كأس السوبر المصري

بالصور

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

