إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
إقبال كثيف للمشاركة في انتخابات النواب بالجيزة.. واستقبال حافل للنائب محمد أبو العينين
قاضي بالبحيرة يطلب النجدة لتوصيله إلى لجنته الانتخابية
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر فى مجال التدريب والاستشارات

إبراهيم الهواري

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والمهندس طارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ، بروتوكول تعاون بين الجامعة  ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر " دار الجمهورية للصحافة" في إطار التعاون المشترك بين الجانبين .
جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والكاتب الصحفى عبد النبى الشحات نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، والأستاذ عادل السعداوي مدير عام مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة على التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي من أجل توفير بيئة تعليمية متميزة لطلابها ، ومن هذا المنطلق تسعى الجامعة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات المختلفة ذات المكانة المرموقة وبناء شراكات فعالة في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والثقافية والتدريبية بما يحقق التكامل المعرفي ويرتقي بجودة الأداء الجامعي.
وأشار " الجيزاوي " إلي أن البروتوكول يتضمن الاستفادة من إمكانات مركز الجمهورية للتدريب والاستشارات والذى يضم نخبة متميزة من كبار الكتاب والصحفيين من مختلف إصدارات المؤسسة وعلى رأسها دار جريدة الجمهورية في تدريب طلاب قسم الإعلام على الصحافة والإعلام والمنصات الإعلامية الرقمية والصحافة الإلكترونية الحديثة لاسيما وأن كلية الآداب جامعة بنها بها برنامجين مميزين بمصروفات نظام الساعة المعتمدة بعنوان "إعلام المنصات الرقمية" و"المراسل الإعلامي" بكلية الآداب .
وأضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول يتضمن تبادل الزيارات بين مركز الجمهورية للتدريب والاستشارات وبين أساتذة وطلاب قسم الصحافة فضلا عن تبادل الزيارات العلمية والبحثية والثقافية، ويتم الاستعانة بأعضاء متخصصين من دار التحرير للتدريب لبعض المقررات الدراسية ذات الطبيعة العملية وفقا لاحتياجات الخطة الدراسية للبرنامج
من جانبه،  قال الأستاذ طارق لطفي أن البروتوكول يتضمن إجراء البحوث والدراسات المشتركة التي تتناول موضوعات الإعلام الرقمى، على أن يسهم أعضاء هيئة التدريب والباحثون فى تحليل الظواهر المرتبطة بها واقتراح حلول علمية قابلة للتطبيق لمعالجة المشكلات الواقعية وتطوير التدخلات المناسبة ، و يتبادل الطرفان كافة الإصدارات والمجلات والرسائل العلمية الخاصة بموضوع الإعلام الرقمى وذلك دعما لمكتبات الجامعة والكلية ومكتبات دار التحرير للطبع والنشر.
كما أعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ، عن سعادته واعتزازه بتواجده داخل جامعة بنها و بالتعاون مع الجامعة لما تتمتع به من تعاون دولى واسع مع العديد من المؤسسات البحثية والتعليمية المرموقة .

