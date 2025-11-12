قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء: لا يجوز لهذا السبب
المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
انخفاض حاد وأمطار مفاجئة.. ماذا ينتظر البلاد خلال الساعات المقبلة| خبير أرصاد يوضح
محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
أخبار البلد

الصيني الأفريقي لعلوم البحار يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في الاقتصاد الأزرق

علوم البحار
علوم البحار
نهلة الشربيني

استقبل المعهد الصيني الافريقي لعلوم البحار، وفداً رفيع المستوى من وزارة الموارد الطبيعية بجمهورية الصين الشعبية، في زيارة تهدف إلى بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار الدور الريادي للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد كأحد الصروح البحثية الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة في مصر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي البحري والاقتصاد الأزرق.

استقبلت الوفد الدكتورة عبير أحمد منير - رئيس المعهد، والدكتور عمرو زكريا حمودة - رئيس مركز الحد من المخاطر، ورئيس المركز الصينى الافريقى والدكتور سوزان الغرباوي - نائب رئيس المعهد ورئيس معمل الجيوفيزياء، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول أوجه التعاون المستقبلية في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

وضم الوفد الصيني  الدكتور روان بيان ممثل وزارة الموارد الطبيعية بمقاطعة تشيانج، والدكتور يانج -مدير إدارة المناطق البحرية، والدكتور ليان يانج - مدير إدارة التخطيط الإقليمي، والدكتور تشو هيان - الممثل العام لوزارة الموارد الطبيعية، إلى جانب الدكتور نائب رئيس أكاديمية العلوم البحرية بالمقاطعة الصينية. 

وأعرب الوفد عن تقديره لما يمتلكه المعهد من خبرات بحثية وبنية علمية متطورة تؤهله ليكون شريكاً فاعلاً في مشروعات التعاون الدولي.

وشهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق من خلال المركز الصيني–الأفريقي بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والذي أُنشئ في أوائل عام 2023 برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونظيره وزير الموارد الطبيعية الصيني. ويعد هذا المركز، الممول من أبحاث الصين بالمعهد، منصة علمية متخصصة لتنفيذ الأنشطة والبرامج الموجهة إلى الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط، في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية البحرية المستدامة.

ويواصل المعهد من خلال هذا المركز تنظيم العديد من الأنشطة وورش العمل والمؤتمرات العلمية التي تسهم في دعم الاقتصاد الأزرق ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى دول المنطقة، تأكيداً لدور مصر الريادي في تعزيز التعاون العلمي الدولي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 نحو تنمية مستدامة قائمة على الابتكار والمعرفة.

علوم البحار معهد علوم البحار الصين

