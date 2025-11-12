وزير التعليم العالي: تعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتطوير منظومة البحث العلمي



شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاحتفالية التي نظمها مركز "مصري" (MASRI) للأبحاث الطبية بجامعة عين شمس، تحت شعار "خمس سنوات من التميز"، وذلك بمناسبة مرور خمسة أعوام على تأسيسه، بحضور د.محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ود.محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ود.حسام الملاح رئيس جامعة النهضة وعضو مجلس الشيوخ، ود.أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، ود.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق، ود.ماهر مصباح أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، ود.علي الأنور عميد كلية طب عين شمس، ود.هشام الغزالي رئيس مركز "مصري" والسادة نواب رئيس جامعة عين شمس، وعمداء ووكلاء الكليات، ورؤساء الاقسام ورؤساء المراكز البحثية، وعدد من القيادات العلمية والطبية.

أكد د.أيمن عاشور أن مركز أبحاث طب عين شمس يمثل صرحًا علميًّا يعكس رؤية الدولة في دعم البحث العلمي والابتكار؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير التعليم وفق المعايير الدولية، ويعد المركز نموذجًا رائدًا لمراكز البحوث الحديثة، حيث يضم وحدات متقدمة، مثل: (تحليل الجينوم، البيوانفورماتكس، الحيوانات التجريبية، الزرع النسيجي، المجهر المتقدم، البنك الحيوي للسرطان، التسلسل الجيني المتقدم، التحليل البروتيني)، إلى جانب الشبكة المعلوماتية الحيوية، والبنوك الحيوية الإقليمية، مؤكدًا أن هذا التنوع البحثي يجسد التكامل بين الطب والعلوم، ويدعم توجه الوزارة نحو البحث متعدد التخصصات لخدمة صحة الإنسان والمجتمع.

وأشار الوزير إلى الدور الذي تقوم به الوزارة عبر بنك المعرفة المصري في بناء قدرات الباحثين من خلال برامج التدريب والدعم الفني ونشر الأبحاث، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تبادل الخبرات وتطوير منظومة البحث العلمي بمركز أبحاث طب عين شمس، مشيدًا بدور كل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) في دعم وتأسيس البنية التحتية البحثية بالمركز، وتمويل المشروعات النوعية التي مكنت المركز من إنشاء معامل متقدمة على أعلى مستوى من الكفاءة والتجهيز، مثل: معمل الجينوم المعتمد، فضلاً عن دعم الحصول على الاعتماد من EGAC؛ بما يعكس التزام الدولة بتطوير البحث العلمي والابتكار في مصر.

وأشار د.أيمن عاشور إلى تميز مركز أبحاث طب عين شمس بأبحاثه المتطورة وتعاونه الدولي المثمر، مشيدًا بدور الجامعة في تطبيق رؤية المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وتعزيز البحث في التخصصات البينية، مؤكدًا دعم وزارة التعليم العالي للمشروعات البحثية، والنشر العلمي الدولي، وبرامج التدريب والتبادل، فضلاً عن الابتكار ونقل التكنولوجيا لخدمة المجتمع والاقتصاد، مثمنًا جهود الجامعة وفريق المركز في تعزيز البحث العلمي والابتكار.

ومن جانبه أعرب د.محمد عوض تاج الدين عن خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير للعلم والعلماء ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن ما تشهده مصر اليوم من نهضة علمية وبحثية هو امتداد لمسيرة حضارية عريقة، يواصلها أبناء الوطن من خلال مشروعات علمية كبرى، كمراكز الأبحاث المتقدمة، والمتحف المصري الكبير، التي تعكس عبقرية الإنسان المصري وقدرته على البناء والإبداع.

وأشار د.محمد عوض تاج الدين إلى الدور المحوري لكلية الطب في دعم المبادرات الرئاسية الكبرى مثل "100 مليون صحة" والمشروع القومي للجينوم المصري، مؤكدًا أهمية التحول الرقمي في تطوير التعليم الطبي، ومواكبة أولويات الدولة في مجالات الصحة العامة، والطب الجيني، والتغيرات المناخية، موضحًا أن مركز "مصري" للأبحاث الطبية يجسد ثمرة جهد متواصل على مدار سنوات، ليبدأ مرحلة جديدة من التميز والابتكار تعزز مكانة مصر على خريطة البحث العلمي عالميًّا.

ومن جانبه، أكد د.محمد ضياء زين العابدين أن مركز "مصري" انطلق برؤية واضحة تجعل البحث العلمي والابتكار أساس الطب الحديث لتحقيق مستقبل صحي أفضل، مشيرًا إلى أن المركز يضم وحدات متقدمة للجينوم والطب الشخصي، والتجارب الإكلينيكية، والبنك الحيوي، وهو ما يسهم في بناء قواعد بيانات تدعم الاكتشاف والعلاج الموجه.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن المركز أصبح نموذجًا للتكامل بين الكليات والمستشفيات والباحثين، ونموذجًا لربط البحث العلمي بخدمة الإنسان والتنمية، مشيدًا بجهود فريق العمل والشركاء، مؤكدًا أن إنجازات المركز في النشر الدولي والشراكات العالمية جعلته وجهًا مشرفًا للبحث العلمي المصري، وأن ما نحتفل به اليوم هو بداية مرحلة جديدة من التميز والابتكار لخدمة صحة الإنسان في مصر والمنطقة.

ومن جانبه، أكد د.علي الأنور أن العلم والبحث العلمي يمثلان قوة الأمة وشريكًا وطنيًا يهدف إلى تعزيز صحة الإنسان وتنمية الوطن، مشيرًا إلى التزام كلية الطب بجامعة عين شمس بمواكبة "رؤية مصر 2030" ودعم المبادرات الرئاسية، مثل: "100 مليون صحة" موضحًا أن الكلية تركز على التحول الرقمي، وتوجيه الأبحاث نحو أولويات الدولة؛ بهدف تحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم التنمية المستدامة، وتحسن جودة حياة المواطن، مؤكدًا أن المبدأ الراسخ هو العلم من أجل الوطن.

وفي كلمته، أكد د.هشام الغزالي فخره بما حققه مركز "مصري" خلال خمس سنوات من إنجازات بحثية متميزة، موضحًا أن المركز أصبح منظومة متكاملة تضم وحدات متقدمة للجينوم، والتجارب السريرية، والبنك الحيوي، وزراعة الأنسجة، والمعلوماتية الحيوية، وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن المركز نشر أكثر من 150 بحثًا في مجلات عالمية مرموقة، مثل: Nature وScience وLancet، وبنى شبكات تعاون دولية مع مؤسسات كبرى في الصين والولايات المتحدة، مؤكدًا أن ما تحقق يواكب رؤية مصر 2030، وأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الطب الجينومي، والذكاء الاصطناعي، وتدريب الكوادر البحثية لخدمة المواطن، وبناء مستقبل صحي مبتكر.

تضمنت فعاليات الحفل عرض فيلم وثائقي عن مركز "مصري" للأبحاث الطبية، استعرض وحداته المتقدمة، ومنها وحدة الجينوم والطب الدقيق المعتمدة دوليًّا، والبنك الحيوي، ووحدة التجارب الإكلينيكية، والخلايا الجذعية وزراعة الأنسجة، والمعلوماتية الحيوية، وبيت الحيوان، ووحدة One Health، والباثولوجي الرقمية والتشخيص الجزيئي.

كما شهدت فعاليات الحفل مراسم تسليم وتسلم مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بمؤسسات التعليم العالي (LIAP)، حيث جرى تسليم المشروع إلى معمل أبحاث الجينوم بمركز "مصري" للأبحاث الطبية، بحضور د.أسامة صقر مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، ود.أحمد الصباغ المدير التنفيذي لوحدة تطوير مشروعات التعليم العالي، ود.سارة عجوة مدير وحدة الجينوميك بمركز "مصري"، واللواء طبيب محمد الجوهري مدير إدارة الطب التجديدي بالقوات المسلحة، ود.هدى سوسة رئيس وحدة تطوير المشروعات بجامعة عين شمس.