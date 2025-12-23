قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم
ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة
ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري
تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا
مفاجأة.. حيثيات النقض في قضية إدانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي
غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025
7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي
الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي
وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة
وزير الداخلية التركي: السلطات وصلت إلى حطام طائرة رئيس الأركان الليبي في هيمانا قرب أنقرة
ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة بشأن أعلى لاعبي أمم أفريقيا 2025 أجرا.. ما موقف محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

تُعد كأس أمم إفريقيا، واحدة من أهم البطولات القارية في كرة القدم، حيث تُبرز المواهب الكروية الإفريقية وتُسهم في صعود نجم العديد من اللاعبين، فضلا عن زيادة قيمتهم التسويقية. 

في هذا السياق، تم الكشف عن قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجرا في كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تُظهر الحصص المالية المرتفعة التي يتقاضاها هؤلاء النجوم.

جدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا تقام في المغرب، حيث تمتد فعالياتها من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا إلى جانب منتخب مصر، كل من تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

اللاعبين الأفارقة الأعلى أجرا

تصدّر الجزائري رياض محرز، لاعب نادي الهلال السعودي، قائمة اللاعبين الأعلى أجرا، حيث يحصل أسبوعياً على مبلغ يتجاوز المليون دولار، مسجلاً 1,108,740 دولار، يليه السنغالي ساديو ماني في المرتبة الثانية بأجر يبلغ 849,170 دولار أسبوعياً، فيما حل السنغالي كاليدو كوليبالي في المرتبة الثالثة بأجر قدره 737,065 دولار.

أما المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، فقد جاء في المرتبة الرابعة بأجر أسبوعي يبلغ 536 ألف دولار. 

يتبع ذلك النيجيري فيكتور أوسيمين بأجر 426,453 دولار، والمصري عمر مرموش الذي يتقاضى 395,300 دولار أسبوعياً.

قائمة الأعلى أجرا في أمم أفريقيا 

في المرتبة السابعة، يحتل الإيفواري فرانك كيسي مكانه بأجر يقدر بـ 366,218 دولار، بينما يأتي المغربي أشرف حكيمي في المرتبة الثامنة بأجر 310,348 دولار وهو ما يعد مفاجئ للبعض نظرا لكون اللاعب المغربي الأعلى في القيمة التسويقية حاليا.

كما تم إدراج السنغالي إدوارد ميندي في المرتبة التاسعة بأجر يبلغ 272,957 دولار، بينما جاء المغربي ياسين بونو في المرتبة العاشرة براتب قدره 212,391 دولار.

تستمر القائمة لتشمل مجموعة من اللاعبين المميزين، مثل المغربي ريان آيت نوري والكاميروني برايان مبويمو، وكلاهما يتقاضى 201 ألف دولار، وأيضاً المغربي نصير مزراوي براتب 180 ألف دولار، والمغربي إبراهيم دياز براتب 165 ألف دولار، والإيفواري أماد ديالو براتب 160,800 دولار.

تشير هذه الأرقام إلى التقدير المادي الكبير الذي يحظى به اللاعبون الأفارقة في الأندية الكبرى حول العالم، خاصة في الدوري الانجليزي، ما يعكس تأثيرهم وأهميتهم في عالم كرة القدم، كما يُظهر هذا أيضًا كيف أن الأندية تسعى لجذب أفضل المواهب الأفريقية لدعم فرقها.

محمد صلاح أجر محمد صلاح اللاعبين الأفارقة الأعلى أجرا أمم أفريقيا منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

ترشيحاتنا

محمد رمضان : انتظروا صفقات قوية في فريق الكرة الاتحاد السكندري

محمد رمضان: انتظروا صفقات قوية في الاتحاد السكندري

سيمي أجايي

سيمي أجايي يقود نيجيريا للفوز الأول في كأس أمم أفريقيا 2025 ويتوج بجائزة الأفضل

لوكمان

لوكمان يواصل التألق.. بصمة حاسمة للنسر النيجيري في أمم أفريقيا 2025

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد