رياضة

الصحف الإنجليزية تشيد بإنقاذ محمد صلاح لبداية مصر في أمم إفريقيا

محمد صلاح وعمر مرموش
محمد صلاح وعمر مرموش
إسلام مقلد

سلطت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم بشكل موسع الضوء على فوز منتخب مصر على نظيره زيمبابوي بنتيجة 2–1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بمدينة أغادير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، مؤكدة أن النجم محمد صلاح لعب الدور الحاسم في منح الفراعنة بداية إيجابية رغم الأداء غير المقنع.

الجارديان

وركزت صحيفة جارديان بشكل خاص على هدف محمد صلاح القاتل في الدقائق الأخيرة، واصفة إياه بأنه إنقاذ لمنتخب مصر من بداية متعثرة في مشواره القاري. 

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب المصري لم يقدم أفضل مستوياته الفنية، لكنه عرف كيف يحسم المباراة في التوقيت المناسب، مؤكدة أن مثل هذه الانتصارات كثيرًا ما تصنع الفارق في البطولات الكبرى حتى في غياب الأداء المقنع.

وأضافت جارديان أن منتخب مصر، الفائز بالبطولة سبع مرات، فشل في استغلال بدايته المهيمنة، واحتاج إلى هدف تعادل مذهل من عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، قبل أن يأتي هدف الفوز المتأخر لمحمد صلاح لتفادي الإحراج أمام منتخب زيمبابوي، الذي لم يسبق له التأهل إلى ما بعد دور المجموعات، مشيرة إلى أن لاعبي مصر تنافسوا على إهدار الفرص السهلة رغم السيطرة الواضحة على مجريات اللعب.

صحيفة ذا صن الإنجليزية

ومن جانبها، أبرزت صحيفة ذا صن الإنجليزية، تحت عنوان محمد صلاح ينسى متاعب ليفربول في كأس أمم أفريقيا، التأثير السريع لقائد منتخب مصر في البطولة القارية، بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز خلال المباراة الافتتاحية، مؤكدة حضوره الحاسم منذ اللحظة الأولى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة محمد صلاح في البطولة جاءت بعد فترة من الجدل مع نادي ليفربول، حيث سبقت البطولة حالة من التوتر أعقبت تصريحات فُسرت على أنها اتهام للنادي بالتخلي عنه، إلى جانب حديثه عن عدم وجود علاقة تجمعه بالمدير الفني آرني سلوت.

محمد صلاح يطوي صفحة الجدل

ووفقًا للتقرير، بدا أن محمد صلاح طوى صفحة الجدل سريعًا وركز بشكل كامل على قيادة منتخب بلاده، حيث لعب الدور الأبرز في تحقيق الفوز على زيمبابوي، بعدما احتاج منتخب مصر للعودة في النتيجة عقب التأخر، إذ سجل عمر مرموش هدف التعادل قبل أن يحسم صلاح اللقاء في الدقائق الأخيرة، مؤكدًا قيمته كقائد وهداف في اللحظات الحاسمة.

واختتمت ذا صن تقريرها بالتأكيد على أن أداء محمد صلاح مع منتخب مصر يعكس قدرته على تجاوز الضغوط، وتركيزه الكامل على تحقيق بداية قوية في بطولة يسعى من خلالها لقيادة الفراعنة للمنافسة بقوة على اللقب القاري.

صحيفة إندبندنت الإنجليزية

بدورها، سلطت صحيفة إندبندنت الإنجليزية الضوء على الانتصار تحت عنوان محمد صلاح يقود منتخب مصر لقلب الطاولة على زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا، مؤكدة أن قائد الفراعنة خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليمنح منتخب بلاده انتصارًا دراميًا في مستهل المشوار.

وأوضحت الصحيفة أن منتخب مصر نجح في العودة إلى أجواء اللقاء بعد التأخر في النتيجة، حيث أدرك عمر مرموش التعادل، قبل أن يظهر محمد صلاح في الدقيقة 91 مسجلًا هدف الفوز، ليحسم المواجهة لصالح الفراعنة بعد مباراة اتسمت بالصعوبة منذ بدايتها.

الإندبندنت 

ووصفت إندبندنت الانتصار بالمستحق، معتبرة أن المنتخب المصري امتلك الإصرار والخبرة اللازمة لقلب الموازين، خاصة في الشوط الثاني، رغم المقاومة القوية التي أبداها منتخب زيمبابوي.

شبكة سكاي سبورتس البريطانية

وفي السياق ذاته، قالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن محمد صلاح وعمر مرموش أنقذا منتخب مصر، حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، من بداية كارثية في كأس الأمم الإفريقية، مشيرة إلى أن صلاح، الذي جلس مؤخرًا على مقاعد البدلاء مع ليفربول، سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، بعدما كان مرموش قد أدرك التعادل في وقت سابق.

وأكدت التقارير الإنجليزية في مجملها أن فوز مصر على زيمبابوي يمنح الفراعنة دفعة معنوية قوية في بداية مشوارهم بالبطولة، ويعكس قدرة المنتخب على التعامل مع الضغوط وتحقيق النتائج الإيجابية حتى في المباريات التي لا يظهر فيها بأفضل صورة فنية.

الصحف الإنجليزية منتخب مصر زيمبابوي بطولة كأس الأمم الإفريقية بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 كأس الأمم الإفريقية المغرب محمد صلاح

محافظ الشرقية
نيسان فيرسا
القدرة الذكورية
طريقة عمل النسكافيه في البيت
