وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا

أكد وائل القباني، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الشكل الهجومي لمنتخب مصر خلال مواجهة زيمبابوي كان مميزًا، مشيرًا إلى أن خط الهجوم يضم مجموعة من اللاعبين المميزين ويُعد الأقوى داخل صفوف المنتخب.

وقال وائل القباني، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة cbc:"الشكل الهجومي لمنتخب مصر كان مميزًا جدًا، وخط الهجوم يضم لاعبين على أعلى مستوى، وهو الأقوى في المنتخب حاليًا".

وأضاف القباني أن كرة القدم لا تعرف مبدأ الهجوم فقط أو الدفاع فقط، مؤكدًا أن منتخب مصر قدم أداءً هجوميًا قويًا أمام زيمبابوي، لكن المشكلة كانت في اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وأوضح:"مفيش حاجة في كرة القدم اسمها أهاجم بس أو أدافع بس، وهجوم مصر أمام زيمبابوي كان شرس جدًا، لكن اللمسة النهائية ما كانتش موفقة".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الجهاز الفني سيجري تغييرات تكتيكية خلال مواجهة جنوب إفريقيا المقبلة، محذرًا من فتح المساحات أمام منافس قوي.

وقال:"تكتيك منتخب مصر سيتغير في مباراة جنوب إفريقيا، لأن فتح الملعب بالشكل ده ممكن يدخل فينا أهداف".

وأكد القباني أن أداء منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا يُعد مبشرًا، موضحًا أن الفريق قدم مستوى جيدًا بشكل عام، لكن ما ينقصه هو استغلال الفرص، إلى جانب معالجة بعض الأخطاء البسيطة.

وأضاف: "أداء منتخب مصر مبشر في أمم إفريقيا، والفريق قدم مباراة جيدة، وينقصنا فقط استغلال الفرص، مع تصحيح بعض الأخطاء البسيطة زي تأمين الهجمة المرتدة".

واختتم تصريحاته متمنيًا استعادة محمد الشناوي لثقته من جديد، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة تطوير تحركات ثنائي خط الدفاع خلال المباريات المقبلة.