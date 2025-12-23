قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب
محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك
باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية
مجلس النواب.. موعد إجراء انتخابات الإعادة بالدوائر الملغاة
تحرك عاجل لحماية الطلاب من العنف المدرسي .. ماذا قررت التعليم؟
ماذا يفعل من اسودت صحيفته بالذنوب؟.. بـ3 أعمال في رجب تبيضها
4 أسباب لرفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
بدون جراحة.. فريق طبي ينقذ سيدة ابتلعت 34 مسمارا منذ 45 يوما بكفرالشيخ
الأورومتوسطي: إسرائيل تحوّل الشتاء إلى سلاح لإهلاك سكان غزة
نقلة نوعية في قطاع البضائع.. القابضة للنقل تدعم الأسطول بـ150 رأس جرار و153 نصف مقطورة
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا

يارا أمين

أكد وائل القباني، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الشكل الهجومي لمنتخب مصر خلال مواجهة زيمبابوي كان مميزًا، مشيرًا إلى أن خط الهجوم يضم مجموعة من اللاعبين المميزين ويُعد الأقوى داخل صفوف المنتخب.

وقال وائل القباني، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة cbc:"الشكل الهجومي لمنتخب مصر كان مميزًا جدًا، وخط الهجوم يضم لاعبين على أعلى مستوى، وهو الأقوى في المنتخب حاليًا".

وأضاف القباني أن كرة القدم لا تعرف مبدأ الهجوم فقط أو الدفاع فقط، مؤكدًا أن منتخب مصر قدم أداءً هجوميًا قويًا أمام زيمبابوي، لكن المشكلة كانت في اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وأوضح:"مفيش حاجة في كرة القدم اسمها أهاجم بس أو أدافع بس، وهجوم مصر أمام زيمبابوي كان شرس جدًا، لكن اللمسة النهائية ما كانتش موفقة".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الجهاز الفني سيجري تغييرات تكتيكية خلال مواجهة جنوب إفريقيا المقبلة، محذرًا من فتح المساحات أمام منافس قوي.

وقال:"تكتيك منتخب مصر سيتغير في مباراة جنوب إفريقيا، لأن فتح الملعب بالشكل ده ممكن يدخل فينا أهداف".

وأكد القباني أن أداء منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا يُعد مبشرًا، موضحًا أن الفريق قدم مستوى جيدًا بشكل عام، لكن ما ينقصه هو استغلال الفرص، إلى جانب معالجة بعض الأخطاء البسيطة.

وأضاف: "أداء منتخب مصر مبشر في أمم إفريقيا، والفريق قدم مباراة جيدة، وينقصنا فقط استغلال الفرص، مع تصحيح بعض الأخطاء البسيطة زي تأمين الهجمة المرتدة".

واختتم تصريحاته متمنيًا استعادة محمد الشناوي لثقته من جديد، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة تطوير تحركات ثنائي خط الدفاع خلال المباريات المقبلة.

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

حكاية شارع .. ننفرد بنشر صور نموذج تطوير اقدم أسواق بورسعيد التجارية وتحويله لمزار سياحي عالمي

حكاية شارع سياحي.. ننشر صور نموذج تطوير اقدم أسواق بورسعيد التجارية

رئيس غرفة بورسعيد التجارية يشارك في الدورة 136 لاجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية

رئيس غرفة بورسعيد التجارية يشارك في الدورة 136 لاجتماعات اتحاد الغرف العربية

طراز أوروبي..  ننشر أول صور لكورنيش شاطئ بورسعيد بعد تطويره و إضاءته

طراز أوروبي.. ننشر أول صور لكورنيش شاطئ بورسعيد بعد تطويره وإضاءته

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة تحضير البطاطا المشوية في الفرن

رئيس لوسيد: سنصنع السيارة الكهربائية بالكامل داخل السعودية ونصدرها للعالم

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

