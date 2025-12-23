قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم
ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة
ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري
تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا
مفاجأة.. حيثيات النقض في قضية إدانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي
غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025
7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي
الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي
وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة
وزير الداخلية التركي: السلطات وصلت إلى حطام طائرة رئيس الأركان الليبي في هيمانا قرب أنقرة
ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العضو المنتدب لـ"نيسان مصر": وصلنا لنسبة مكون محلي 54% والشركة الأولى في مصر

محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر
محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر
هاجر ابراهيم

أكد محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن الشركة وضعت منذ عام 2023 إستراتيجية واضحة وصريحة تهدف إلى تلبية احتياجات العميل المصري بمختلف فئاته، سواء الباحث عن سيارة عائلية أو استخدامات أخرى، بما يتماشى مع طبيعة السوق المحلي.


وأوضح "عبد الصمد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن نيسان نجحت في الوصول إلى إنتاج نحو 25 ألف سيارة، مع رفع نسبة المكون المحلي إلى 54%، ما ساهم في توفير عدد من المواد الخام داخل مصر، إلى جانب خطط مستقبلية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات الثقيلة، في إطار استراتيجية متكاملة لزيادة نسب التوطين المحلي في صناعة السيارات.


وأشار إلى أن تغيرات سعر الدولار انعكست على آليات التسعير في السوق، إلا أن سوق السيارات المصري لا يزال يتمتع بمساحة وفرص واعدة للاستثمار، وهو ما يجعله جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، متوقعًا أن تشهد الأرقام المحققة قبل عام 2030 نموًا يصل إلى مرة ونصف أو ضعف المعدلات الحالية.


وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، أوضح أن نيسان تعتمد على تكنولوجيا تجمع بين محرك كهربائي يقود السيارة بالكامل، مع وجود محرك بنزين يعمل كمولد، وهو ما يحد من القلق المرتبط بعمليات الشحن ومدى السير، خاصة أن البطارية تمثل أكثر من 50% من سعر السيارة، وتعطلها قد يؤثر على قيمة السيارة بالكامل.


وأكد العضو المنتدب لنيسان مصر، أن الشركة تحتل مكانة متقدمة عالميًا، حيث تأتي ضمن قائمة أفضل 10 شركات تصنيع سيارات على مستوى العالم، وتحتل المركز الثامن وفق الأرقام الرسمية، بينما تتصدر سوق السيارات في مصر.


وفي ختام تصريحاته، شدد عبد الصمد على الدور المجتمعي لنيسان، مؤكدًا أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المهارات الفنية، من خلال توقيع اتفاقيتين مع قطاع التعليم لتدريب الطلاب وتأهيلهم بشكل عملي، بما يضمن جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل ودعم صناعة السيارات محليًا.

نيسان مصر احتياجات العميل نيسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

ترشيحاتنا

البرلمان العربي

البرلمان العربي يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر

غزة والضفة والقدس تعاني حربا مفتوحة.. ودياب اللوح: سنخرج من النكبة إلى الاستقلال

دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر

سفير فلسطين بمصر: عندما تكون دولتنا كاملة السيادة لن تشكل عبئا أمنيا على أحد

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد