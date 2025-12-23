العضو المنتدب لـ"نيسان مصر": وصلنا لنسبة مكون محلي 54% والشركة الأولى في مصر

أكد محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن الشركة وضعت منذ عام 2023 إستراتيجية واضحة وصريحة تهدف إلى تلبية احتياجات العميل المصري بمختلف فئاته، سواء الباحث عن سيارة عائلية أو استخدامات أخرى، بما يتماشى مع طبيعة السوق المحلي.



وأوضح "عبد الصمد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن نيسان نجحت في الوصول إلى إنتاج نحو 25 ألف سيارة، مع رفع نسبة المكون المحلي إلى 54%، ما ساهم في توفير عدد من المواد الخام داخل مصر، إلى جانب خطط مستقبلية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات الثقيلة، في إطار استراتيجية متكاملة لزيادة نسب التوطين المحلي في صناعة السيارات.



وأشار إلى أن تغيرات سعر الدولار انعكست على آليات التسعير في السوق، إلا أن سوق السيارات المصري لا يزال يتمتع بمساحة وفرص واعدة للاستثمار، وهو ما يجعله جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، متوقعًا أن تشهد الأرقام المحققة قبل عام 2030 نموًا يصل إلى مرة ونصف أو ضعف المعدلات الحالية.



وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، أوضح أن نيسان تعتمد على تكنولوجيا تجمع بين محرك كهربائي يقود السيارة بالكامل، مع وجود محرك بنزين يعمل كمولد، وهو ما يحد من القلق المرتبط بعمليات الشحن ومدى السير، خاصة أن البطارية تمثل أكثر من 50% من سعر السيارة، وتعطلها قد يؤثر على قيمة السيارة بالكامل.



وأكد العضو المنتدب لنيسان مصر، أن الشركة تحتل مكانة متقدمة عالميًا، حيث تأتي ضمن قائمة أفضل 10 شركات تصنيع سيارات على مستوى العالم، وتحتل المركز الثامن وفق الأرقام الرسمية، بينما تتصدر سوق السيارات في مصر.



وفي ختام تصريحاته، شدد عبد الصمد على الدور المجتمعي لنيسان، مؤكدًا أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المهارات الفنية، من خلال توقيع اتفاقيتين مع قطاع التعليم لتدريب الطلاب وتأهيلهم بشكل عملي، بما يضمن جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل ودعم صناعة السيارات محليًا.