قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟
رسالة مصر للعالم: لا استقرار بالشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطين
سوريا.. حرائق ضخمة في غابات جبل التركمان بريف اللاذقية
سلامتك تهمنا.. النقل تطلق حملة لمحاربة السلوكيات السلبية في المواصلات والطرق
أبو الدهب: محمد شريف لم يستطع تعويض رحيل "وسام"..والأهلي يحتاج لهذا الأمر
الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية رواندا.. اليوم
عيد أبو الحمد: صبري عبد المنعم صديق عمري و سبب دخولي التمثيل (خاص )
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر.. استفتح شهرك بدعوة البركة والرزق
أبو الدهب: إدارة الأهلي أخطأت بالتعاقد مع "ريبيرو"
البيان المشترك لرئاسة مؤتمر حل الدولتين يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة
البلطجة بالكلاب.. متى تتحول إلى جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبس؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا.. حرائق ضخمة في غابات جبل التركمان بريف اللاذقية

حريق
حريق
محمود نوفل

أعلن الدفاع المدني السوري تمدد وانتشار النيران في غابات جبل التركمان في ريف اللاذقية ؛ مشيرة إلى أن اشتداد سرعة الرياح ووجود ألغام ومخلفات حرب تعرقل عمل فرق الإطفاء وتهدد سلامتهم.

وقال الدفاع المدني السوري في بيان له : ما تزال الفرق تبذل أقصى طاقتها لمواجهة الحرائق مع استمرار إرسال فرق دعم من بقية المحافظات.

وفي وقت سابق ؛ إندلع حريقا ضخما  في ريف اللاذقية بالساحل السوري لعدة أيام، الأمر الذي دفع الطيران التركي  بالتدخل للمساعدة في إخماد الحرائق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بدخول الطيران المروحي التركي للمساعدة بإخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق بريف اللاذقية، إلى جانب الجهود التي تبذلها فرق الدفاع المدني السوري.

كما عملت فرق الدفاع المدني السوري على إخماد الحرائق في ناحية قسطل معاف بريف اللاذقية.

وبذلت فرق الإطفاء السورية أنذاك جهودا كبيرة لإخماد الحريق، ورغم اشتداد سرعة الرياح وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، في قرى وبلدات قسطل معاف وكسب والبسيط وبيت القصير وفرنلق وزغرين وجبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.

فيما صرح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح حينها  لوكالة الانباء السورية "سانا" أن فرق الإطفاء واجهت صعوبات كبيرة بسبب وعورة تضاريس المنطقة، وعدم وجود تأهيل للغابات والطرقات، وبُعد مناهل التزود بالمياه، إضافة إلى أن وجود مخلفات حرب وألغام مع زيادة نشاط سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة يتسبب في إعادة اشتعال النيران.

سوريا ريف اللاذقية حريق ضخم الدفاع المدني السوري مخلفات الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

مسلم

كفاية تمثيل بقي شقيقة مسلم تهاجمه بعد إعلان انفصاله

محمد صلاح

والدة محمد صلاح مع انطلاق حفل البالون دور: الحمد لله على كل حال

السيارة

القبض على قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر بالجيزة

الاهلي

اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع البرتغالي برونو .. أحمد حسن يكشف

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

ترشيحاتنا

الحموضة

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

سيارات الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد