سوريا.. حرائق ضخمة في غابات جبل التركمان بريف اللاذقية

أعلن الدفاع المدني السوري تمدد وانتشار النيران في غابات جبل التركمان في ريف اللاذقية ؛ مشيرة إلى أن اشتداد سرعة الرياح ووجود ألغام ومخلفات حرب تعرقل عمل فرق الإطفاء وتهدد سلامتهم.

وقال الدفاع المدني السوري في بيان له : ما تزال الفرق تبذل أقصى طاقتها لمواجهة الحرائق مع استمرار إرسال فرق دعم من بقية المحافظات.

وفي وقت سابق ؛ إندلع حريقا ضخما في ريف اللاذقية بالساحل السوري لعدة أيام، الأمر الذي دفع الطيران التركي بالتدخل للمساعدة في إخماد الحرائق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بدخول الطيران المروحي التركي للمساعدة بإخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق بريف اللاذقية، إلى جانب الجهود التي تبذلها فرق الدفاع المدني السوري.

كما عملت فرق الدفاع المدني السوري على إخماد الحرائق في ناحية قسطل معاف بريف اللاذقية.

وبذلت فرق الإطفاء السورية أنذاك جهودا كبيرة لإخماد الحريق، ورغم اشتداد سرعة الرياح وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، في قرى وبلدات قسطل معاف وكسب والبسيط وبيت القصير وفرنلق وزغرين وجبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.

فيما صرح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح حينها لوكالة الانباء السورية "سانا" أن فرق الإطفاء واجهت صعوبات كبيرة بسبب وعورة تضاريس المنطقة، وعدم وجود تأهيل للغابات والطرقات، وبُعد مناهل التزود بالمياه، إضافة إلى أن وجود مخلفات حرب وألغام مع زيادة نشاط سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة يتسبب في إعادة اشتعال النيران.