حريق في باخرة نيلية بترسانة أرمنت بالأقصر

شهدت ترسانة أرمنت غرب الأقصر اليوم الاثنين حالة استنفار بعد اندلاع حريق في إحدى البواخر النيلية المتوقفة داخل الترسانة حيث تصاعدت ألسنة الدخان من الطابق السفلي للباخرة مما دفع العمال للاستغاثة بالحماية المدنية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وبدأت عملية محاصرة النيران باستخدام خراطيم المياه الثقيلة وسط تواجد عدد من العاملين وأهالي المنطقة الذين تابعوا الحريق عن قرب.

وأكدت مصادر أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح إذ كانت الباخرة خالية تمامًا من الركاب وقت اندلاع النيران بينما أصيب أحد العمال بحالة اختناق بسيطة أثناء محاولته المساعدة وتم نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وحالته مستقرة.

وتجري الأجهزة المعنية حاليًا تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحريق وأسبابه بعد السيطرة الكاملة على الموقف ومنع امتداد النيران إلى باقي الوحدات النيلية بالترسانة.