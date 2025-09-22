تموين الأقصر: ضبط 6000 علبة جبنة منتهية الصلاحية بأحد المخازن غير المرخصة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بتنفيذ حملة تموينية مكبرة بناحية البياضية برئاسة المهندس عبد الرازق الصافى وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وحضور جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، والطيب فهمي مدير إدارة تموين البياضية، وأحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية بالمديرية، وعبدالعظيم النوبى، وشريف أحمد، ورفاعى احمد، وياسر عبدالعزيز المفتشين بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية البياضية لإدارته مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة و لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية بإجمالى وزن طن ونصف جبنة منتهية الصلاحية وهى عبارة عن عدد ٦٠٠٠ علبة جبنة زنة العلبة ٢٥٠ جرام بالإضافة إلى ضبط عدد ٣ مخالفات عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لعرضها على النيابة العامة.

اتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية وتكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، بضرورة تكثيف الدور الرقابى على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين و التأكد من حسن سير العمل داخل المخابز البلدية.