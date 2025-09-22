قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
محافظات

تموين الأقصر: ضبط 6000 علبة جبنة منتهية الصلاحية بأحد المخازن غير المرخصة

حملة تموينية مكبرة بالاقصر
حملة تموينية مكبرة بالاقصر
شمس يونس

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بتنفيذ حملة تموينية مكبرة بناحية البياضية برئاسة المهندس عبد الرازق الصافى وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وحضور جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، والطيب فهمي مدير إدارة تموين البياضية، وأحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية بالمديرية،  وعبدالعظيم النوبى، وشريف أحمد، ورفاعى احمد، وياسر عبدالعزيز  المفتشين بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية البياضية لإدارته مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة و لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية بإجمالى وزن طن ونصف جبنة منتهية الصلاحية وهى عبارة عن عدد ٦٠٠٠ علبة جبنة زنة العلبة ٢٥٠ جرام بالإضافة إلى ضبط عدد ٣ مخالفات عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لعرضها على النيابة العامة.

ي

اتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية وتكليفات  المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ،  بضرورة تكثيف الدور الرقابى على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين و التأكد من حسن سير العمل داخل المخابز البلدية.

