وفاة مدير إدارة الجودة بمنطقة الأقصر الأزهرية أثناء رحلته بأسيوط..ما الذي حدث؟

وسط صدمة وحزن بالغ، فقدت منطقة الأقصر الأزهرية الدكتور حمادة عوض الله بيرم، مدير إدارة الجودة، الذي وافته المنية إثر سكتة قلبية مفاجئة أثناء تواجده في القطار بمحافظة أسيوط في طريقه للقاهرة. الخبر فجّر موجة من الحزن بين زملائه وطلابه وأهالي المحافظة.

أحد أعمدة التعليم في الأقصر الأزهرية

الدكتور بيرم لم يكن مجرد موظف إداري، بل كان أحد أعمدة التعليم في الأقصر الأزهرية، معروفًا بالتزامه الكبير وإخلاصه في العمل. طوال سنوات عمله، كان مثالًا للتفاني في تطوير جودة التعليم، واضعًا خبرته ومهاراته في خدمة الطلاب والمعلمين، مبتكرًا أساليب جديدة لرفع مستوى الأداء التعليمي، تاركًا أثرًا واضحًا في نفوس زملائه وطلابه على حد سواء.

إعلان خبر وفاته

ومع إعلان خبر وفاته، تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الأقصر إلى سرادق عزاء افتراضي، حيث عبّر المعلمون والطلاب وأهالي المحافظة عن حزنهم العميق لفقدانه .

التعليقات كانت مليئة بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، والتعازي الحارة لأسرته الكريمة، مع تأكيد الجميع أن فقدانه هو خسارة كبيرة بالأقصر.

وتتقدم إدارة منطقة الأقصر الأزهرية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدة أن إرثه سيظل محفورًا في ذاكرة التعليم بالأقصر، وأن إنجازاته ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.