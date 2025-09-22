قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتوجيهات الرئيس السيسي.. اللجنة المصرية تنقذ الطفل الفلسطيني جدوع وشقيقه
بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد الجولة الثامنة بالدوري والقناة الناقلة
أمطار غزيرة وعواصف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخريف
حجر الزاوية للسلام المستدام.. أستاذ قانون دولي يوضح الهدف من اعتراف الدول بفلسطين
شاهد.. ترامب يواسي أرملة تشارلي كيرك في حفل وداع جماهيري مثير
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم حنان مطاوع

قسم الفن

يكرم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا النجمة حنان مطاوع في حفل إفتتاح دورته الثانية يوم 2 نوفمبر المقبل بالعين السخنة، 
التكريم يأتي مواكبا لترشيح  أحدث أفلام حنان مطاوع عيد ميلاد سعيد لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار.

وأعربت "حنان" عن تقديرها للمهرجان  وسعادتها بالتكريم في مهرجان سينمائي نوعي خاص بالأفلام القصيرة جدا.

موضحة أنها  مرتبطة بحالة عشق خاصة  بالأفلام القصيرة وأنها بخلاف كونها ممثلة  واحدة من جمهورها ومشاهديها. 

مشيرة إلي أن الأفلام القصيرة جدا رغم ما  يبدو أنها صناعة سهلة لكنها صعبة جدا في كتابتها وتنفيذها. 

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة أبونار  رئيس المهرجان أن تكريم النجمة حنان مطاوع هو تكريم لكل موهبة صادقة قدمت عطاء فنيا متميزا  في شتي المجالات من سينما وتليفزيون ومسرح وإذاعة .


لافتا إلي أنها حققت ثقة كبيرة مع الجمهور العربي من المحيط إلي الخليج وذكر أنها  واحدة من أهم النجمات اللاتي قدمن تجارب في الأفلام القصيرة  من  أفلام رسوم متحركة وأفلام مستقلة إعتلت منصات الجوائز المحلية والدولية.



 

بدوره ثمن زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان تكريم النجمة حنان مطاوع وقال : إنها  قدمت تجارب سينمائية ناجحة علي المستوي الفني والجماهيري. 

مشيرا إلي فيلمها الجديد عيد ميلاد سعيد الذي حصل منذ أسابيع علي 3 جوائز مهمة من مهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي.

موضحا أن حنان واحدة من أهم نجمات الأفلام القصيرة كونها خاضت التجربة أكثر من مرة في أعمال مختلفة مابين روائية ورسوم متحركة، لافتا إلي أنه من المقرر تنظيم  ندوة تكريمية لها في اليوم الثاني للمهرجان تتحدث فيها عن مشوارها وأهم محطاتها الفنية.

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

تطعيم

ترامب وأرملة كيرك

