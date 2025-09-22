"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أقصر شاب "أحمد عادل ووالده عادل ماهر".

“ويعد أحمد هو المصنف الرابع على مستوى العالم بطول 70 سم فقط بعد كوكسال التركي.”

وتحدث والده عن ولادته:

“أنه يعاني من ضمور عضلات وضمور في المخ والأعصاب، وكان له تأثير كبير على نموه وحالته الصحية.”

“كما تحدث عن نشأته وأنه يذهب إلى المدرسة وهواياته وأحلامه.”

وقال والد أحمد:

“إنهم من محافظة المنيا وأنه يعمل مدرس وأحمد يبلغ من العمر 20 عامًا.”

“وولد على 6 شهور ونصف، وكان وزنه خفيف وكان طوله عند الولادة 20 سم.”

“وقال الأطباء إنه لن يعيش.”

وأضاف:

“الحمد لله هو يعيش ولكنه لديه ضمور في النمو والعضلات.”

“ولكنه واعٍ لمن حوله، وأكله ضعيف جدًا ووزنه 7 كيلو.”

“وهناك 4 حالات مثل أحمد في السعودية واليابان وتركيا.”

“وهو يذهب إلى المدرسة ومحبوب من المدرسة.”

“وأولادي الآخرين حالتهم الصحية جيدة.”

“التعامل مع أحمد بشكل خاص ونحاول نقدم له ما يحبه وأي شيء يزعجه لا نفعله.”

“والحمد لله أهلنا في البلد يحبونه ولديه شعبية كبيرة.”

وقال أحمد:

“إني أحب التمثيل وأحب زملائي وأحب المدرسة وبشكر والدي جدًا على تعبه معي.”

وأشار والده:

“إن المستقبل بيد الله وأنا أراعيه ووالدته وعائلته.”

كما استضاف الليثي في الفقرة الثانية صانعة المحتوى أسماء رؤوف.

“وهي من الشخصيات التي أثرت في الناس وأصبح لها بصمة واضحة في عالم السوشيال ميديا.”

“استطاعت أن تنقل للعالم جمال بلادنا وتبرز سحر الأماكن السياحية والتاريخية وتشجع الشباب على اكتشاف كنوز مصر.”