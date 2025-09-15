حمزة نمرة: هذا العمل يحمل رسالة مباشرة عن ضغوط الحياة في زمن السوشيال

حمزة نمرة يكشف كواليس "شيل الشيلة".. أغنية ولدت من حكاية واقعية

أطلق النجم والمطرب حمزة نمرة، في لقاء من برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر شاشة الحياة، مساء الأحد، تصريحات هامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

حمزة نمرة يكشف كواليس "شيل الشيلة".. أغنية ولدت من حكاية واقعية

في حلقة استثنائية من برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر شاشة الحياة، كشف النجم والمطرب حمزة نمرة تفاصيل خاصة عن أغنيته "شيل الشيلة" التي لاقت صدى واسعًا بين جمهوره، مؤكدًا أن وراءها قصة وحكاية واقعية.

وقال نمرة إن معظم أغاني ألبومه الأخير قام بتلحينها بنفسه، بينما استعان في بعض الأعمال بألحان مبدعين آخرين، موضحًا: "عندما أقدم لحني بصوتي أشعر بتوحد بين صوتي وإمكاناتي، لكن الغناء من ألحان غيري يمنحني أفقًا جديدًا وتجربة إبداعية مختلفة."

وأضاف أن التعاون مع الملحن محمدي في أغنية "شيل الشيلة" كان علامة مميزة في الألبوم، مشيرًا إلى أن اللحن حمله إلى مساحة لم يكن يتوقع أن يصل إليها، حيث أظهر جانبًا جديدًا من شخصيته الفنية. وتابع: "أحرص دائمًا على أن أنقل فكر ورؤية كل ملحن أتعامل معه."

وكشف أن الأغنية جاءت بالصدفة في اللحظات الأخيرة من إعداد الألبوم، حيث أرسل له محمدي نسختين من اللحن ليختار بينهما، فوقع اختياره على النسخة الأولى التي انسجم معها بشدة. وأوضح: "لا أغني إلا ما أؤمن به أو يعبر عن حالتي أو يلامسني بصدق."

وتابع نمرة أن كلمات الأغنية التي كتبها محمود عبدالله وإلهام محمدي، بتوزيع أندري مينا، تعكس فكرة إنسانية مستوحاة من تجربة واقعية، إذ جاءت على لسان محمدي الذي مر بفترة نجاح فني جعل البعض يحسده على ما وصل إليه، ليخرج التعبير الصادق: "شيل الشيلة.. حياتي مليانة تحديات ومشاكل رغم ما يراه الناس من الخارج."

واختتم حديثه بالتأكيد أن الأغنية تحمل رسالة مباشرة عن ضغوط الحياة وصورتها المزدوجة في زمن السوشيال ميديا، حيث تبدو حياة البعض مثالية من الخارج بينما تخفي في داخلها الكثير من الأعباء.



حمزة نمرة: "شمس وهوا" أغنية خفيفة.. وأبدأ بها حفلاتي

حلّ النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، حيث كشف كواليس نجاح أغنيته الأخيرة "شمس وهوا" التي تصدرت التريند وحققت انتشارًا واسعًا.

وقال نمرة إن الأغنية "خفيفة الدم وتشعرك بالسعادة"، مشيرًا إلى أنه بات يفتتح بها معظم حفلاته مؤخرًا، مضيفًا: "قدمناها بشكل جديد سواء في التصوير أو التوزيع، وهذا ما جعلها قريبة من الناس أكثر."

وأكد أن أغنياته لا ترتبط بالمواسم أو أجواء الصيف فقط، بل تعبر عن حالته الشخصية وتصل للجمهور في كل الأوقات، موضحًا: "هناك أغاني موسمية مثل أغاني الأفراح أو الصيف، لكن ما أقدمه يتجاوز فكرة المواسم، فهو فن يعبر عن شخصيتي وحالتي الخاصة."

وعن ألبومه الأخير، أوضح أنه يضم تنوعًا كبيرًا بين الأغاني الخفيفة والعميقة، معتبرًا أن الأغنية الجيدة ستجد طريقها إلى الجمهور في كل الأحوال، وقال: "المنافسة بين المطربين تصب في صالح صناعة الأغاني، وتفتح المجال للجمهور لاختيار ألوان وأشكال غنائية مختلفة."

وكشف نمرة عن تعاونه مؤخرًا مع الفنان خالد عصام الذي وصفه بأنه مغنٍ ومؤلف وملحن وموزع متميز، مشيرًا إلى أن الكيمياء الفنية بينهما أثمرت عن أكثر من عمل ناجح، بينها "شمس وهوا" من كلماته وألحانه وتوزيعه، وأغنية "كله على الله" التي كتبها ولحنها عصام بينما تولى نمرة توزيعها، بالإضافة إلى "عزيز عيني" التي جاءت بكلمات خالد عصام وألحان أندري مينا وتوزيع مشترك بينهما.

واختتم نمرة حديثه بالتأكيد على أن تقديم الأغنية بروح جديدة وصورة مختلفة كان سببًا رئيسيًا في نجاح "شمس وهوا"، مضيفًا: "هي أغنية لايت ودمها خفيف، ووجودها في بداية حفلاتي يمنح الجمهور طاقة من البهجة."



حمزة نمرة يكشف أسباب طرح ألبومه "بالتقسيط": تركيز الجمهور أصبح سريعًا

حلّ الفنان والمطرب حمزة نمرة ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة استثنائية من برنامج "واحد من الناس" عبر شاشة الحياة، حيث تحدث عن ألبومه الأخير وتجربته في طرح الأغاني بشكل متتابع وليس دفعة واحدة.

وقال نمرة إن قرار إصدار الألبوم على فترات متقطعة جاء نتيجة لتغير طبيعة الجمهور، موضحًا: "تركيز الناس أصبح أقل وأسرع، لذا باتت فكرة طرح الألبوم كاملًا دفعة واحدة قد تُظلم بعض الأغاني ولا تأخذ فرصتها الكافية في الاستماع."

وأشار إلى أن فكرة طرح 3 أغنيات كل أسبوع جاءت بالأساس وفقًا لاستراتيجية فريق التسويق، مؤكدًا أن صناعة الموسيقى تغيرت ولم تعد مرتبطة بالكاسيت أو الـ CD كما في الماضي، بل أصبح من الضروري التكيف مع الأساليب الجديدة في النشر والتوزيع.

وأضاف نمرة: "في الماضي كنت متوترًا جدًا في كل ألبوم وأبذل مجهودًا ضخمًا مع الفريق حتى يخرج العمل بأفضل صورة، لذلك كانت المدة بين كل ألبوم وآخر تصل إلى سنتين ونصف. لكن في التجربة الأخيرة تعاملت مع الأمر بمرونة أكبر وأصبحت أكثر هدوءًا، أطرح ما لدي وأنتظر ردود الفعل."

وأكد أن نجاح الألبوم الأخير والتفاعل الكبير مع الأغاني عبر المنصات المختلفة أسعده كثيرًا، قائلًا: "لم أتوقع هذا النجاح الكبير وسعدت جدًا بالتريندات التي حققتها الأغاني."

وعن المنافسة مع كبار المطربين، شدد نمرة على أهميتها، مضيفًا: "المنافسة تصب في مصلحة الجمهور لأنها تقدم له أنواعًا وأشكالًا موسيقية مختلفة. والأغنية الجيدة ستُسمع في كل الأحوال."

وختم حديثه بالتأكيد على أن تقديم أعمال جديدة باستمرار هو قرار شخصي نابع من قناعة داخلية، قائلًا: "طالما الله أعطاك الصحة وتستطيع إنتاج أعمالك، فلا داعي للانتظار."