نتائج AnTuTu الأولية لآيفون 17 برو تثير الجدل.. معالج A19 Pro يتفوق بفارق ضئيل على سلفه A18 Pro

مع بدء وصول هواتف "آيفون 17 برو" الجديدة إلى أيدي المراجعين والمستخدمين الأوائل، ظهرت اليوم أولى نتائج اختبارات الأداء لشريحة آبل الجديدة A19 Pro على منصة AnTuTu الشهيرة، وجاءت النتائج مفاجئة ومثيرة للجدل في الأوساط التقنية.

فخلافًا للتوقعات التي كانت ترجح قفزة نوعية في الأداء، أظهرت الأرقام المسربة أن المعالج الجديد بالكاد يتفوق على شريحة A18 Pro التي تشغل هواتف آيفون 16 برو من العام الماضي.

منصة AnTuTu 10

ووفقًا للقطات الشاشة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصة "Weibo" الصينية، حقق هاتف آيفون 17 برو المزود بشريحة A19 Pro متوسط درجات بلغ حوالي 2.55 مليون نقطة على منصة AnTuTu 10.

وعند مقارنة هذه النتيجة، نجد أنها تمثل زيادة متواضعة للغاية، تتراوح بين 6% إلى 7% فقط، عن متوسط درجات شريحة A18 Pro الذي كان يدور حول 2.4 مليون نقطة.

هذا الفارق الضئيل أثار تساؤلات حول استراتيجية آبل الجديدة في تطوير معالجاتها.

ويرى محللون أن هذه الأرقام، إن صحت، قد لا تكون مؤشرًا على فشل هندسي بقدر ما هي دليل على تحول استراتيجي في أولويات آبل.

فبدلاً من السعي وراء تحقيق أرقام قياسية في الأداء الخام، يبدو أن التركيز الأساسي في تطوير شريحة A19 Pro قد انصب على كفاءة استهلاك الطاقة وإدارة الحرارة.

هذا التوجه يهدف بشكل مباشر إلى تحقيق عمر بطارية أطول، وهي الميزة التي يطالب بها المستخدمون باستمرار، وضمان بقاء الجهاز باردًا أثناء تشغيل المهام المكثفة.

Apple Intelligence

علاوة على ذلك، لا تعكس اختبارات الأداء التقليدية مثل AnTuTu بالضرورة القوة الكاملة للمعالج، خاصة فيما يتعلق بـ "المحرك العصبي" (Neural Engine)، الذي يعد العقل المدبر لميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل المساعد الذكي "أسترا" و"Apple Intelligence".

ومن المرجح أن تكون آبل قد وجهت الجزء الأكبر من تحسيناتها الهندسية إلى هذا الجزء من الشريحة، وهو ما لا يظهر تأثيره بشكل كامل في النتائج الإجمالية للمنصات التي تركز على قوة المعالجة المركزية والرسوميات.

في المحصلة، بينما قد تبدو نتائج AnTuTu الأولية مخيبة لآمال الباحثين عن قفزات هائلة في الأداء السنوي، إلا أنها تشير إلى نضج صناعة أشباه الموصلات، وتحول التركيز من القوة المطلقة إلى الأداء الذكي والمستدام الذي يخدم تجربة المستخدم اليومية بشكل أفضل.