قائمة الأسعار المتوقعة لسلسلة آيفون 17 الكاملة في المغرب

عقب الكشف العالمي عن سلسلة هواتف آيفون 17 من قبل شركة آبل، تحولت أنظار عشاق التكنولوجيا في المغرب نحو الموزعين المحليين المعتمدين وتجار التجزئة لمعرفة الأسعار الرسمية التي ستطرح بها الأجهزة الجديدة في المملكة.

وكما هو الحال في كل عام، تتأثر الأسعار النهائية بالتكلفة العالمية بالدولار، بالإضافة إلى رسوم الاستيراد، والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وهوامش أرباح الموزعين.

وبناءً على الأسعار العالمية المعلنة وتحليل الأسعار الأولية التي بدأت تظهر في الأسواق الموازية، يمكن رسم صورة واضحة للتكلفة المتوقعة لمختلف طرازات آيفون 17 عند توفرها الرسمي.

أسعار الطرازات الأساسية: آيفون 17 وآيفون 17 Air

يُعتبر هاتف آيفون 17 العادي بمثابة بوابة الدخول لعائلة آبل الجديدة، ومن المتوقع أن تبدأ أسعاره في المغرب كالتالي:

نسخة 256 جيجابايت: تبدأ من حوالي 9,500 درهم مغربي.

نسخة 512 جيجابايت: تصل إلى حوالي 10,800 درهم مغربي.

أما الطراز الجديد لهذا العام، آيفون 17 Air، الذي يجمع بين الشاشة الكبيرة والتصميم النحيف، فمن المتوقع أن تكون أسعاره على النحو التالي:

نسخة 256 جيجابايت: تبدأ من حوالي 11,500 درهم مغربي.

نسخة 512 جيجابايت: تصل إلى حوالي 12,900 درهم مغربي.

أسعار الطرازات الاحترافية: آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس

تستهدف هذه الطرازات فئة المستخدمين المحترفين والباحثين عن أقصى الإمكانيات، وهو ما ينعكس بشكل واضح على أسعارها المرتفعة. بالنسبة لهاتف آيفون 17 برو، من المتوقع أن تبدأ أسعاره من:

نسخة 256 جيجابايت: تبدأ من حوالي 12,800 درهم مغربي.

نسخة 512 جيجابايت: تصل إلى حوالي 14,500 درهم مغربي.

نسخة 1 تيرابايت: تصل إلى حوالي 16,500 درهم مغربي.

آيفون 17 برو ماكس: الطراز الأفخم يلامس أسعاراً قياسية

يبقى هاتف آيفون 17 برو ماكس هو نجم السلسلة والطراز الأكثر فخامة وتطوراً، ومن المتوقع أن يضع سقفاً سعرياً جديداً في السوق المغربي:

نسخة 256 جيجابايت: تبدأ من حوالي 14,000 درهم مغربي.

نسخة 512 جيجابايت: تصل إلى حوالي 15,800 درهم مغربي.

نسخة 1 تيرابايت: تصل إلى حوالي 17,900 درهم مغربي.

نسخة 2 تيرابايت: قد تتجاوز حاجز 20,000 درهم مغربي.

من المنتظر أن تبدأ الطلبات المسبقة الرسمية لدى الموزعين المعتمدين مثل "iStore" وشركات الاتصالات الكبرى كـ "Maroc Telecom" و"Orange" و"Inwi" خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، على أن تتوفر الأجهزة في المتاجر بشكل فعلي مع بداية شهر أكتوبر.

وكالعادة، قد تكون الأسعار في الأيام الأولى أعلى قليلاً في السوق الموازي بسبب شح الكميات وارتفاع الطلب.