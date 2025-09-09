قبل ساعات من المؤتمر.. مارك جورمان يكشف عن تفصيلة تصميم غريبة في ظهر آيفون 17 برو

كشف المحلل الموثوق مارك جورمان من وكالة "بلومبرج"، في تقريره الأخير قبل حدث آبل الكبير غدًا، عن تفصيلة تصميم جديدة ومثيرة للاهتمام في هواتف iPhone 17 Pro القادمة.

فبعد شهور من الشائعات حول إعادة تصميم شاملة، أكد جورمان أن طرازات "البرو" ستحتوي على "منطقة مقطوعة جديدة في الثلثين السفليين من ظهر الهاتف، تعمل في نفس الوقت كمنطقة للشحن اللاسلكي".

تأكيد للشائعات السابقة

يأتي تقرير جورمان ليؤكد ويوضح تقارير سابقة كانت غامضة بعض الشيء. ففي العام الماضي، ذكرت مصادر أن ظهر هواتف "البرو" سيتميز بتصميم "مزيج من الألومنيوم والزجاج"، لكن لم يكن واضحًا كيف سيبدو هذا التصميم.

الآن، يبدو أن التصميم الذي عرضته بعض الصور التخيلية، والذي يظهر مساحة مستطيلة ذات حواف دائرية في ظهر الجهاز، هو التصميم الصحيح الذي خططت له آبل.

لماذا هذا التصميم؟

السبب وراء هذه المنطقة الزجاجية هو سبب تقني بحت. فالشحن اللاسلكي، سواء كان عبر MagSafe أو Qi، لا يمكن أن يعمل من خلال ظهر مصنوع بالكامل من الألومنيوم.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الزجاج والألومنيوم سيأتيان بلون موحد، أم أن آبل ستختار مظهرًا ثنائي اللون حول منطقة الشحن.

كما أنه من غير الواضح سبب عودة آبل على ما يبدو إلى إطار من الألومنيوم لطرازات "البرو" بعد استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم في السنوات الأخيرة، لكن جورمان يرجح أن يكون السبب هو تحقيق فوائد في الوزن وتبديد الحرارة.

سيتم الرد على جميع هذه الأسئلة المتبقية خلال حدث آبل الرسمي يوم غد الثلاثاء.