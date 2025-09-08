وثيقة تكشف عن مفاجأتين من العيار الثقيل في iPhone 17 Pro

كشفت وثيقة مسربة يُزعم أنها من إحدى شركات الاتصالات الكبرى في كوريا الجنوبية عن مواصفات تقنية جديدة ومثيرة لهواتف iPhone 17 Pro، وذلك قبل يومين فقط من حدث آبل الكبير المنتظر في 9 سبتمبر.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن تأكيد صحة الوثيقة بشكل قاطع، إلا أن التفاصيل الدقيقة والمحددة التي تحتويها تمنحها مصداقية أكبر من مجرد شائعات.

لأول مرة في آيفون.. نظام تبريد "غرفة البخار"

المفاجأة الأبرز هي أن طرازي Pro و Pro Max سيحتويان على نظام تبريد جديد يعتمد على "غرفة البخار" (vapor chamber)، هذه الميزة، الموجودة بالفعل في بعض هواتف أندرويد الرائدة، تعمل كآلية متقدمة لتشتيت الحرارة بعيدًا عن المعالج وبطاقة الرسوميات.

ماذا يعني هذا للمستخدم؟ سيسمح هذا النظام للمعالج بالعمل بأقصى أداء لفترات أطول قبل أن تصل حرارته إلى الحدود التي تجبره على إبطاء الأداء. وهذا يترجم إلى:

القدرة على لعب ألعاب ثلاثية الأبعاد مكثفة لفترات أطول بمعدل إطارات مستقر.

جلسات تسجيل أطول لفيديو ProRes بدقة 8K في الهواء الطلق دون القلق من ارتفاع درجة حرارة الجهاز.

ترقية الكاميرا: تقريب بصري يصل إلى 8x

المفاجأة الثانية هي ترقية قدرات التقريب البصري. فبينما تحتوي هواتف iPhone 16 Pro الحالية على تقريب بصري 5x، تشير الوثيقة إلى أن هواتف iPhone 17 Pro ستقفز بهذه القدرة إلى 8x.

وما يجعل هذا التسريب مثيرًا للاهتمام هو أن الرقم "8x" محدد للغاية، على عكس الشائعات السابقة التي كانت تتحدث عن 7x أو 10x، مما قد يشير إلى أنه يأتي من مصدر مطلع.

العد التنازلي يبدأ

رغم أنه يجب التعامل مع هذه التسريبات بحذر، إلا أننا لن ننتظر طويلاً لمعرفة الحقيقة.

فبعد أقل من 48 ساعة، ستصعد آبل إلى المسرح في حدث "awe-dropping" للكشف رسميًا عن عائلة iPhone 17 الكاملة، وساعات Apple Watch الجديدة، وسماعات AirPods Pro 3. تابعونا لتغطية شاملة لجميع الإعلانات.