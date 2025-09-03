آبل تُحدث ثورة في الرقابة الأبوية.. ميزات ذكاء اصطناعي في iOS 19 لحماية الأطفال

كشفت شركة آبل عن مجموعة جديدة من أدوات الرقابة الأبوية المتقدمة ضمن تحديثها لنظام التشغيل iOS 19، في خطوة تهدف إلى منح الآباء رؤية أعمق وقدرة تحكم أكثر ذكاءً في كيفية تفاعل أطفالهم مع أجهزتهم، مع الحفاظ على التوازن بين الأمان وخصوصية الطفل.

وتعتمد الميزات الجديدة بشكل كبير على قدرات الذكاء الاصطناعي والمعالجة على الجهاز (On-device AI)، مما يضمن حماية بيانات الأطفال وخصوصيتهم، حيث تتم معظم عمليات التحليل مباشرة على الآيفون أو الآيباد دون إرسالها إلى خوادم خارجية.

أبرز الأدوات والميزات الجديدة

التحليل الذكي للمحتوى (Intelligent Content Analysis): تتجاوز هذه الميزة فكرة حجب المواقع الإلكترونية بناءً على عناوينها فقط.

الآن، يمكن للنظام تحليل محتوى صفحات الويب والتطبيقات في الوقت الفعلي لتحديد مدى ملاءمتها لعمر الطفل. فمثلاً، إذا كان المحتوى يتضمن لغة غير لائقة أو موضوعات حساسة، يمكن للنظام حجبها تلقائيًا حتى لو كان الموقع نفسه غير مدرج في القائمة السوداء.

مراقبة المحادثات المحسّنة (Enhanced Communication Safety): بناءً على ميزة الأمان في التواصل الحالية، يقوم النظام الجديد باستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنماط التي قد تشير إلى التنمر الإلكتروني أو محاولات الاستدراج، وليس فقط الصور غير اللائقة.

والأهم من ذلك، أن النظام لا يشارك محتوى الرسائل مع الأهل حفاظًا على الخصوصية، بل يرسل تنبيهًا للوالدين يفيد بوجود "محادثة قد تكون حساسة"، مما يتيح لهم فرصة التحدث مع أطفالهم.

أوضاع تركيز مخصصة للأطفال (Custom Focus Modes for Kids): يمكن للآباء الآن إعداد وتفعيل "أوضاع تركيز" مخصصة عن بعد على أجهزة أطفالهم.

على سبيل المثال، يمكن إنشاء وضع "وقت الدراسة" الذي يسمح فقط بالوصول إلى تطبيقات تعليمية محددة ومواقع ويب معتمدة، أو وضع "وقت النوم" الذي يقفل الجهاز بالكامل باستثناء المكالمات الطارئة.

لوحة تحكم أبوية مبسطة (Simplified Parental Dashboard): أعادت آبل تصميم واجهة "وقت الشاشة" (Screen Time) لتصبح أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام.

توفر لوحة التحكم الجديدة ملخصًا سريعًا لنشاط الطفل، وتنبيهات ذكية حول التطبيقات الجديدة التي تم تنزيلها أو جهات الاتصال غير المعروفة، مع تقديم اقتراحات وإرشادات للآباء حول كيفية ضبط الإعدادات.