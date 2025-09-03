قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
آبل تُحدث ثورة في الرقابة الأبوية.. ميزات ذكاء اصطناعي في iOS 19 لحماية الأطفال

آبل
آبل
احمد الشريف

كشفت شركة آبل عن مجموعة جديدة من أدوات الرقابة الأبوية المتقدمة ضمن تحديثها لنظام التشغيل iOS 19، في خطوة تهدف إلى منح الآباء رؤية أعمق وقدرة تحكم أكثر ذكاءً في كيفية تفاعل أطفالهم مع أجهزتهم، مع الحفاظ على التوازن بين الأمان وخصوصية الطفل.

وتعتمد الميزات الجديدة بشكل كبير على قدرات الذكاء الاصطناعي والمعالجة على الجهاز (On-device AI)، مما يضمن حماية بيانات الأطفال وخصوصيتهم، حيث تتم معظم عمليات التحليل مباشرة على الآيفون أو الآيباد دون إرسالها إلى خوادم خارجية.

أبرز الأدوات والميزات الجديدة

التحليل الذكي للمحتوى (Intelligent Content Analysis): تتجاوز هذه الميزة فكرة حجب المواقع الإلكترونية بناءً على عناوينها فقط. 

الآن، يمكن للنظام تحليل محتوى صفحات الويب والتطبيقات في الوقت الفعلي لتحديد مدى ملاءمتها لعمر الطفل. فمثلاً، إذا كان المحتوى يتضمن لغة غير لائقة أو موضوعات حساسة، يمكن للنظام حجبها تلقائيًا حتى لو كان الموقع نفسه غير مدرج في القائمة السوداء.

مراقبة المحادثات المحسّنة (Enhanced Communication Safety): بناءً على ميزة الأمان في التواصل الحالية، يقوم النظام الجديد باستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنماط التي قد تشير إلى التنمر الإلكتروني أو محاولات الاستدراج، وليس فقط الصور غير اللائقة. 

والأهم من ذلك، أن النظام لا يشارك محتوى الرسائل مع الأهل حفاظًا على الخصوصية، بل يرسل تنبيهًا للوالدين يفيد بوجود "محادثة قد تكون حساسة"، مما يتيح لهم فرصة التحدث مع أطفالهم.

أوضاع تركيز مخصصة للأطفال (Custom Focus Modes for Kids): يمكن للآباء الآن إعداد وتفعيل "أوضاع تركيز" مخصصة عن بعد على أجهزة أطفالهم.

 على سبيل المثال، يمكن إنشاء وضع "وقت الدراسة" الذي يسمح فقط بالوصول إلى تطبيقات تعليمية محددة ومواقع ويب معتمدة، أو وضع "وقت النوم" الذي يقفل الجهاز بالكامل باستثناء المكالمات الطارئة.

لوحة تحكم أبوية مبسطة (Simplified Parental Dashboard): أعادت آبل تصميم واجهة "وقت الشاشة" (Screen Time) لتصبح أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام.

توفر لوحة التحكم الجديدة ملخصًا سريعًا لنشاط الطفل، وتنبيهات ذكية حول التطبيقات الجديدة التي تم تنزيلها أو جهات الاتصال غير المعروفة، مع تقديم اقتراحات وإرشادات للآباء حول كيفية ضبط الإعدادات.

آبل iOS 19 الذكاء الاصطناعي

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

كيا سيراتو موديل 2010

كيا سيراتو أوتوماتيك بسعر 500 ألف جنيه

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

