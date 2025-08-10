ميزات جديدة في iOS 26 قد لا تكون لاحظتها

أطلقت آبل في نظام iOS 26 تصميم "Liquid Glass" الجديد، لكن التحديث يتضمن أيضًا بعض الميزات الأخرى التي لم تحظَ بنفس القدر من الاهتمام.

من المتوقع إصدار iOS 26 في سبتمبر، مع إمكانية انضمام أي مستخدم لتجربة النسخة التجريبية العامة مجانًا بعد أخذ نسخة احتياطية من بيانات الآيفون.

وضع الطاقة التكيفي

يضيف iOS 26 ميزة Adaptive Power Mode إلى جانب وضع توفير الطاقة التقليدي في الآيفون.

توضح آبل أن هذا الوضع الجديد يمكنه إجراء "تعديلات بسيطة في الأداء" عند الحاجة لتمديد عمر البطارية، مثل خفض سطوع الشاشة قليلًا أو السماح لبعض العمليات بأن تستغرق وقتًا أطول.

يعتبر الوضع متاح فقط لموديلات iPhone 15 Pro والأحدث، وهو مغلق افتراضيًا، ويمكن تفعيله بشكل مستمر عبر تطبيق "الإعدادات" من خلال: البطارية → وضع الطاقة.

جواز السفر الرقمي

يتيح iOS 26 إنشاء نسخة رقمية من جواز السفر الأمريكي على الآيفون.

بعد إنشاء هوية رقمية (Digital ID) في تطبيق Apple Wallet اعتمادًا على بيانات جواز السفر، يمكن تقديمها في بعض نقاط التفتيش التابعة لإدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) للتحقق من الهوية أثناء السفر الداخلي.

تشير آبل إلى أن هذه الميزة ليست بديلًا عن جواز السفر الفعلي، ولا يمكن استخدامها في السفر الدولي أو عبور الحدود.

تعد الهوية الرقمية آمنة وخصوصية ومتوافقة مع معايير REAL ID، ويمكن استخدامها للتحقق من العمر والهوية في التطبيقات والمتاجر وعبر الإنترنت.

AirPlay مع CarPlay

سيتيح iOS 26 لمستخدمي الآيفون بث مقاطع الفيديو لاسلكيًا إلى شاشة CarPlay عبر تقنية AirPlay.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، سيكون تشغيل الفيديو متاحًا فقط عند توقف السيارة، حيث يمكن للآيفون اكتشاف تحرك المركبة وإيقاف العرض تلقائيًا.

تؤكد آبل أن شركات السيارات تحتاج إلى دعم هذه الميزة في CarPlay، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل توفرها، ومن غير الواضح إذا كانت ستتطلب سيارات جديدة.