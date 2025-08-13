"IOS 26" .. تثير الجدل وتقدم حلاً لمشكلة تؤرق مُستخدمي "آبل" .. فما القصة؟

كشفت شركة آبل، وذلك ضمن باقة تحديثاتها وذلك لنظام التشغيل القادم "iOS 26"، عن ميزة قد طال انتظارها وذلك لمعالجة إحدى المشكلات الأكثر إزعاجاً لمستخدمي هواتف آيفون، والتي تتمثل في صعوبة القيام بإضافة جهات اتصال جديدة داخل المحادثات الجماعية المزدحمة.

على الجانب الآخر في الإصدارات السابقة وحتى نظام iOS 18 الحالي، قد كانت عملية إضافة لشخص غير مسجل بمحادثة جماعية تتسم بالمزيد من التعقيد وتتطلب خطوات متعددة.

وقد تطلبت هذه الخطوة، تمييز رقم الهاتف، ثم القيام بالخروج من المحادثة الرئيسية والقيام بالدخول إلى قائمة معلومات المجموعة، والبحث عن الرقم الصحيح بين قائمة المشاركين، ومن ثم القيام ببدء عملية إنشاء جهة اتصال جديدة يدوياً.

IOS 26

وقد شكل هذا الإجراء تحدياً كبيراً في الماضي، وذلك خاصة في المجموعات الكبيرة مثل فرق العمل، والمجموعات الدراسية، أو اللقاءات العائلية الموسعة.

يحمل نظام "iOS 26"، حلاً جذرياً لهذه المشكلة مع القيام بتعزيز الكفاءة والسهولة، فعندما يرسل شخص غير مسجل في جهات اتصالك رسالة ضمن مجموعة، سيظهر لك زر "إضافة جهة اتصال" (Add Contact) بجوار رسالته مباشرة وذلك داخل سياق المحادثة

وبنقرة واحدة على هذا الزر، سيتمكن المستخدم من القيام بإنشاء جهة اتصال جديدة بشكل فوري، حيث تُلغي هذه الآلية الحاجة إلى حفظ الأرقام مؤقتاً أو القيام بالتنقل بين شاشات متعددة، مما قد يجعل إدارة جهات الاتصال في المجموعات الكبيرة، مثل الفرق الرياضية أو المشاريع المؤقتة، أمراً فعالاً.

تأتي هذه الميزة كجزء من تحديث شامل لتطبيق الرسائل في النظام الجديد،

ويتوفر نظام iOS 26 حالياً في نسخته تجريبية للمطورين، وذلك منذ يوليو الماضي، ومن المُقرر إطلاق النسخة النهائية في سبتمبر المُقبل بالتزامن مع إطلاق طرازات آيفون الجديدة ويُعد هذا التحديث خطوة مهمة من آبل لتحسين تجربة المستخدم اليومية