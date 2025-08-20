تطبيق Notion Mail يصل أخيرا إلى iOS.. هل سيغير طريقة تعاملنا مع البريد الإلكتروني؟

أطلقت شركة نوشن (Notion) أخيرًا تطبيق بريدها الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، Notion Mail، على هواتف آيفون، وذلك بعد أشهر من إتاحته حصريًا على أجهزة الماك.

تأتي هذه الخطوة لاستكمال منظومة الإنتاجية المتكاملة التي تسعى الشركة لبنائها على الهواتف المحمولة، حيث ينضم التطبيق الجديد إلى تطبيقي Notion Calendar والتطبيق الرئيسي لـ Notion، بهدف خلق بيئة عمل سلسة وذكية لإدارة جميع مهامك من مكان واحد.

صندوق بريد "يفكر مثلك".. ولكن بشرط!

تروّج نوشن لتطبيقها الجديد تحت شعار "صندوق الوارد الذي يفكر مثلك"، حيث تعتمد الفكرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لفرز رسائلك الواردة تلقائيًا.

يمكنك "تعليم" التطبيق أنواع الرسائل المهمة بالنسبة لك، ليقوم هو بتنظيمها وتصنيفها، مما يوفر عليك الكثير من الوقت.

لكن هنا يأتي الشرط الأول والمفاجئ: لا تزال بحاجة إلى تطبيق الماك لإجراء الإعداد الأولي للذكاء الاصطناعي، وهو قيد غريب في عالم أصبحت فيه الهواتف هي الأولوية.

وبعيدًا عن الذكاء الاصطناعي، يضم التطبيق ميزات إنتاجية قوية، مثل إيماءات السحب القابلة للتخصيص للأرشفة السريعة، وعرض مخصص لصندوق الوارد لمساعدتك على التركيز، بالإضافة إلى محرر نصوص متقدم يتيح لك كتابة رسائل إلكترونية بتنسيق غني وأنيق.

في مواجهة العمالقة

يدخل Notion Mail ساحة مزدحمة بالفعل، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع عمالقة مثل Spark وSuperhuman.

وبينما يركز Superhuman على السرعة القصوى واختصارات لوحة المفاتيح للمستخدمين المحترفين المستعدين لدفع اشتراك باهظ، يلعب Notion Mail لعبة مختلفة تمامًا.

تكمن ميزة Notion Mail التنافسية الحقيقية في تكامله العميق مع بقية منظومة نوشن. فإذا كنت تدير حياتك ومشاريعك بالفعل على نوشن، فإن وجود تطبيق بريد إلكتروني يرتبط مباشرة بمهامك وملاحظاتك يعد سببًا قويًا للغاية للتفكير في الانتقال إليه.

التكلفة الحقيقية وراء التجربة المجانية

من وجهة نظري، فإن وصول التطبيق إلى الآيفون يجعله منافسًا أكثر جدية للاستخدام اليومي.

لكن العقبة الحقيقية تكمن في نموذج التسعير؛ فميزات الذكاء الاصطناعي رائعة حتى تصل إلى حد الاستخدام المسموح به، وعندها سيتوجب عليك الاشتراك في خطة Notion AI المدفوعة.

يبقى السؤال مطروحًاهل تستحق الراحة والتكامل الذي يقدمه التطبيق التكلفة طويلة الأمد، خاصة وأن هذه الميزات مبنية فوق خدمة مجانية بالأساس مثل Gmail؟

تطبيق Notion Mail متاح الآن عالميًا للتحميل مجانًا من متجر App Store، ويتصل مباشرة بحساب Gmail الخاص بك. إنه يستحق التجربة بالتأكيد، خاصة إذا كنت بالفعل من محبي منظومة نوشن.