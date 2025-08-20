قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. اختبار صعب لطلاب العلمي والأدبي بامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال نصف ساعة | اعرف بكام
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-8-2025 والقنوات الناقلة
رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه
لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم
سعر الذهب اليوم 20-8-2025
محمد صلاح يكتب التاريخ.. أفضل لاعب في إنجلترا للمرة الثالثة و5 جوائز فردية بموسم واحد
طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية
تأثيرات خفية | السهر بوابة نحو السكتة الدماغية .. لهذا السبب
هل تتحمّل الدولة نفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء لمن يعجزون عن السداد؟.. القانون يُجيب
إيلون ماسك يتراجع عن تأسيس حزب ثالث في أمريكا .. لهذا السبب
تكنولوجيا وسيارات

تطبيق Notion Mail يصل أخيرا إلى iOS.. هل سيغير طريقة تعاملنا مع البريد الإلكتروني؟

Notion Mail
Notion Mail
احمد الشريف

أطلقت شركة نوشن (Notion) أخيرًا تطبيق بريدها الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، Notion Mail، على هواتف آيفون، وذلك بعد أشهر من إتاحته حصريًا على أجهزة الماك.

تأتي هذه الخطوة لاستكمال منظومة الإنتاجية المتكاملة التي تسعى الشركة لبنائها على الهواتف المحمولة، حيث ينضم التطبيق الجديد إلى تطبيقي Notion Calendar والتطبيق الرئيسي لـ Notion، بهدف خلق بيئة عمل سلسة وذكية لإدارة جميع مهامك من مكان واحد.

صندوق بريد "يفكر مثلك".. ولكن بشرط!

تروّج نوشن لتطبيقها الجديد تحت شعار "صندوق الوارد الذي يفكر مثلك"، حيث تعتمد الفكرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لفرز رسائلك الواردة تلقائيًا. 

يمكنك "تعليم" التطبيق أنواع الرسائل المهمة بالنسبة لك، ليقوم هو بتنظيمها وتصنيفها، مما يوفر عليك الكثير من الوقت.

لكن هنا يأتي الشرط الأول والمفاجئ: لا تزال بحاجة إلى تطبيق الماك لإجراء الإعداد الأولي للذكاء الاصطناعي، وهو قيد غريب في عالم أصبحت فيه الهواتف هي الأولوية.

وبعيدًا عن الذكاء الاصطناعي، يضم التطبيق ميزات إنتاجية قوية، مثل إيماءات السحب القابلة للتخصيص للأرشفة السريعة، وعرض مخصص لصندوق الوارد لمساعدتك على التركيز، بالإضافة إلى محرر نصوص متقدم يتيح لك كتابة رسائل إلكترونية بتنسيق غني وأنيق.

في مواجهة العمالقة

يدخل Notion Mail ساحة مزدحمة بالفعل، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع عمالقة مثل Spark وSuperhuman. 

وبينما يركز Superhuman على السرعة القصوى واختصارات لوحة المفاتيح للمستخدمين المحترفين المستعدين لدفع اشتراك باهظ، يلعب Notion Mail لعبة مختلفة تمامًا.

تكمن ميزة Notion Mail التنافسية الحقيقية في تكامله العميق مع بقية منظومة نوشن. فإذا كنت تدير حياتك ومشاريعك بالفعل على نوشن، فإن وجود تطبيق بريد إلكتروني يرتبط مباشرة بمهامك وملاحظاتك يعد سببًا قويًا للغاية للتفكير في الانتقال إليه.

التكلفة الحقيقية وراء التجربة المجانية

من وجهة نظري، فإن وصول التطبيق إلى الآيفون يجعله منافسًا أكثر جدية للاستخدام اليومي.

 لكن العقبة الحقيقية تكمن في نموذج التسعير؛ فميزات الذكاء الاصطناعي رائعة حتى تصل إلى حد الاستخدام المسموح به، وعندها سيتوجب عليك الاشتراك في خطة Notion AI المدفوعة.

يبقى السؤال مطروحًاهل تستحق الراحة والتكامل الذي يقدمه التطبيق التكلفة طويلة الأمد، خاصة وأن هذه الميزات مبنية فوق خدمة مجانية بالأساس مثل Gmail؟

تطبيق Notion Mail متاح الآن عالميًا للتحميل مجانًا من متجر App Store، ويتصل مباشرة بحساب Gmail الخاص بك. إنه يستحق التجربة بالتأكيد، خاصة إذا كنت بالفعل من محبي منظومة نوشن.

الذكاء الاصطناعي Notion AI شركة نوشن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

