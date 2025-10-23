الهلال الأحمر يشارك في فعاليات مؤتمر “CEO Women” بنسخته الرابعة

شارك الهلال الأحمر المصري في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر “CEO Women”، والذي أقيم تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، الدكتورة هاله السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابق، المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس المجلس القومي للمرأة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنى مراد مؤسسة ورئيسة تنفيذية لـ CEO Women.

وفي إطار فعاليات مؤتمر المديرات التنفيذيات "المرأة و التكنولوجيا: نحو مستقبل رقمي مستدام "، أكدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «المرأة في القيادة» أن الهلال الأحمر المصري يمثل مؤسسة إنسانية رائدة تتبنى القيم النبيلة، وتشجع على ثقافة التطوع بمختلف أشكالها، بما في ذلك تمكين النساء والفتيات ليكن جزءًا فاعلًا من العمل الإنساني.

وأضافت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري: "نعمل باستمرار لنثبت أن القيادة النسائية ليست مجرد قدرة على الإدارة، بل قوة على إحداث فرق عبر رؤية واضحة، حسّ وطني وإنساني، وبضمير حي، لتكون الرسالة والدافع الذي يُبقينا على العمل هو الإيمان بأننا يجب أن نُحدث الأثر".

كما أشارت إلى أهمية استخدام التكنولوجيا في جذب المزيد من المتطوعين، مؤكدة أن التعليم الإنساني يجب أن يكون محورًا أساسيًا يُواكب التطور التقني، من أجل إعداد جيل أكثر وعيًا بالقضايا الإنسانية وقدرة على المشاركة في الاستجابة المجتمعية.

واختتمت إمام كلمتها بالتأكيد على أن الهلال الأحمر المصري سيواصل دعم المبادرات التي تُعزّز مشاركة المرأة في العمل الإنساني والتنموي، وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للريادة والعطاء.