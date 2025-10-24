قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر
خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو
10 أسرار لـ الصلاة على النبي ليلة الجمعة
أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025
الدول العربية تدخل سباق الذهب.. من فيها الأكثر إنتاجا للمعدن الأصفر؟
فردوس عبد الحميد: مفكرتش يوم إني أكون ممثلة.. ودخولي الفن قدري
التحقيق مع بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات مخلة
حبس 4 سيدات يمارسن الحرام بمقابل مادي بالإسكندرية
لجنة التفتيش الأمني تتفقد جاهزية مطار سفنكس لاستقبال وفود المتحف الكبير
المجلس السيادي السوداني ينفي عقد مفاوضات مع الدعم السريع في واشنطن
التموين: 100 ألف أسرة في بورسعيد تستفيد من منظومة الكارت الموحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المسلماني: فلسطين ليست ورقة وإنما مبدأ.. وموقف الرئيس السيسي والدولة المصرية أخلاقي

الكاتب أحمد المسلماني
الكاتب أحمد المسلماني
أحمد سالم

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن محاولات نتنياهو إدخال اتفاق شرم الشيخ في متاهة هو أمر غير مقبول، كما أن محاولاته ومحاولة بن غفير وسموتريتش البقاء في السلطة، وإعادة انتخابهم علي حساب أرواح الشعب الفلسطيني.. إنما يؤسس لنموذج جديد من (الديمقراطية الدموية).

وقال إن ما يجب هو استمرار وقف الحرب ومنع الخروقات، وعدم إغراق مفاوضات المرحلة الثانية في تفاصيل تهدف إلي تفريغ الاتفاق من محتواه، إذ يجب التمسك بجوهر اتفاق شرم الشيخ وما طرحته مصر سابقاً في مبادرتها العربية، ثم ما طرحه الرئيس ترامب لاحقاً في خطته للسلام.. التي حظيت بتأييد العالم.

وأضاف المسلماني في حديث لشبكة سكاي نيوز عربية أجرته الإعلامية فضيلة السويسي في مقر القناة بأبو ظبي: إن موقف الرئيس السيسي قبل عامين هو الموقف ذاته اليوم، لا نريد أن ندور حول الحل.. رؤية القيادة السياسية المصرية ومعها رؤية الشعب بأكمله: وقف دائم لإطلاق النار، فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات، الانسحاب التام من غزة، إعادة إعمار القطاع، منع إقامة المستوطنات في الضفة أو ضم أجزاء منها، الحوار بشأن إقامة دولة فلسطينية حسبما اتفقت دول العالم في الأمم المتحدة.

واستطرد رئيس الوطنية للإعلام: إن زيارة الوزير حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلي إسرائيل، وتأكيد وزير الخارجية بدر عبد العاطي عدم قبول حكم أجنبي في غزة والإعداد لمؤتمر إعادة الإعمار في نوفمبر.. تأتي كلها في إطار الرؤية الإستراتيجية للدولة المصرية والموقف المبدئي للرئيس السيسي بشأن وقف الحرب، ومنع التهجير، وإعادة الإعمار، وبناء السلام العادل.

وتابع: وإذا كانت بعض الأطراف تعتقد أن فلسطين ورقة للمزايدة أو تعزيز الدور الإقليمي، فإن رؤية مصر أنها ليست ورقة وإنما هي قضية، والتعامل معها ليس من منظور المصالح وإنما من منظور المبادئ، فالأخلاق والسياسة وجهان لا ينفصلان في سياسة مصر الخارجية .. لا سيما إزاء القضية الفلسطينية.

في سياق آخر قال المسلماني في برنامج (حديث العرب) الذي يقدمه الإعلامي الدكتور سليمان الهتلان علي شاشة سكاي نيوز ويتم بثه قريباً: إن تأثير مصر الإقليمي كبير، ودورها في المنطقة هو دور فعال وحاسم، وعلي الرغم من التحديات التي تواجه الإعلام والإبداع في مصر.. لا تزال القوة الناعمة المصرية هي الأكبر في العالم العربي، وهي واحدة من أكبر القوي الناعمة في العالم.

المسلماني الوطنية للإعلام اتفاق شرم الشيخ وقف الحرب الخروقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

محامي القاتل

"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف

ترشيحاتنا

محمد أبو شامة

خبير: إسرائيل دائما تقفز عن المفاوضات بالذرائع المختلفة.. فيديو

أبطال العمل

هنادي مهنا: لون شعري كان ثابت 3 سنين بسبب تصوير أوسكار عودة الماموث

أسماء الجمل

صاحبة شخصية أم كلثوم تعني اللي راح من عمري راح.. فيديو

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد