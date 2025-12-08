طلاسم سحرية داخل مقابر كفر الشيخ تهز المحافظة.. واكتشاف عمل يستهدف شابا بالمرض والعذاب

شهدت إحدى القرى الريفية بمحافظة كفرالشيخ حالة من الاستنفار بعد اكتشاف حقيبة تحتوي على بيض دجاج مرسوم عليه طلاسم سحرية داخل محيط المقابر، في واقعة أثارت القلق بين الأهالي.

جاء الاكتشاف أثناء قيام عدد من الأهالي بتركيب كشافات إنارة جديدة لتحسين الإضاءة حول المقابر، حيث فوجئوا بوجود حقيبة مدفونة بشكل غير ظاهر، وبفتحها، عثروا على بيض مكتوب عليه طلاسم تشير وفق ما أكدته مصادر محلية إلى استهداف شخص يدعى عبادة.

طلاسم تستهدف “المرض والعذاب”

أوضحت المصادر أن محتوى الطلاسم تضمن نصوصًا تطلب إلحاق المرض والألم والعذاب والفرقة بالشخص المستهدف، في محاولة لإلحاق الأذى به عبر ما يعرف بـ”السحر الأسود”.

وأثار ذلك حالة من الاستياء والغضب وسط الأهالي، الذين اعتبروا أن هذه الأعمال تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمع.



تحرك أهالي القرية

ردًا على الواقعة، قرر الأهالي تشكيل فرق تطوعية للبحث داخل المقابر ومحيطها، بهدف إزالة أي أعمال سحرية قد تكون مدفونة سابقًا، وضمان تنظيف المنطقة بالكامل.

كما ناشدوا الجهات المسؤولة تكثيف الرقابة على المناطق المهجورة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

حالة من الخوف والاستنكار

وعبر عدد من أهالي القرية عن مخاوفهم من انتشار هذه الممارسات، مؤكدين أنها تهدد السلم الاجتماعي وتثير البلبلة بين السكان، مطالبين بملاحقة من يقف وراء هذه الأعمال التي تتكرر بين حين وآخر في المناطق الريفية.



