أول رد رسمي من العربي القطري على مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
متحدث الأوقاف: رفع القيمة الإيجارية يهدف لتعظيم الأصول ودعم صغار الفلاحين
عمرو أديب: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لها
أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
تحقيقات وملفات

طلاسم سحرية داخل مقابر كفر الشيخ تهز المحافظة.. واكتشاف عمل يستهدف شابا بالمرض والعذاب

أعمال سحرية
أعمال سحرية
رنا أشرف

شهدت إحدى القرى الريفية بمحافظة كفرالشيخ حالة من الاستنفار بعد اكتشاف حقيبة تحتوي على بيض دجاج مرسوم عليه طلاسم سحرية داخل محيط المقابر، في واقعة أثارت القلق بين الأهالي.

جاء الاكتشاف أثناء قيام عدد من الأهالي بتركيب كشافات إنارة جديدة لتحسين الإضاءة حول المقابر، حيث فوجئوا بوجود حقيبة مدفونة بشكل غير ظاهر، وبفتحها، عثروا على بيض مكتوب عليه طلاسم تشير  وفق ما أكدته مصادر محلية  إلى استهداف شخص يدعى عبادة.

طلاسم تستهدف “المرض والعذاب”

أوضحت المصادر أن محتوى الطلاسم تضمن نصوصًا تطلب إلحاق المرض والألم والعذاب والفرقة بالشخص المستهدف، في محاولة لإلحاق الأذى به عبر ما يعرف بـ”السحر الأسود”. 

وأثار ذلك حالة من الاستياء والغضب وسط الأهالي، الذين اعتبروا أن هذه الأعمال تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمع.


تحرك أهالي القرية

ردًا على الواقعة، قرر الأهالي تشكيل فرق تطوعية للبحث داخل المقابر ومحيطها، بهدف إزالة أي أعمال سحرية قد تكون مدفونة سابقًا، وضمان تنظيف المنطقة بالكامل. 

كما ناشدوا الجهات المسؤولة تكثيف الرقابة على المناطق المهجورة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

حالة من الخوف والاستنكار

وعبر عدد من أهالي القرية عن مخاوفهم من انتشار هذه الممارسات، مؤكدين أنها تهدد السلم الاجتماعي وتثير البلبلة بين السكان، مطالبين بملاحقة من يقف وراء هذه الأعمال التي تتكرر بين حين وآخر في المناطق الريفية.


 

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

الطقس الآن

صورة تعبيرية

صورة أرشيفية

طقس - ارشيفية

حالة الطقس

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

موعد شهر رجب 1447 هـ لعام 2025 وفضل الشهر والأعمال المستحبة للمسلمين

مترو الأنفاق

عزاء شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

بالصور

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

السر وراء السلحفاة والحظ

مي عمر

شروق القاسم

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

سالي عاطف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

كريم خالد عبد العزيز

